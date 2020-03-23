中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前防疫有2條重要的防線，一個是在機場攔檢，另外則是居家檢疫，他呼籲入境者要誠實申報。圖／陳惠卿

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增26例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病例，其中25例境外移入、1例為本土案例，指揮官陳時中表示，目前防疫有2條重要的防線，一個是在機場攔檢，另外則是居家檢疫，他呼籲入境者要誠實申報，「不會因為吃藥而處分，但會因為沒有通報而處分」，希望能發揮攔截效果。

陳時中表示，目前防疫有2條重要的防線，一個是在機場攔檢，在機場入境者，若有任何症狀，要儘量在機場就攔截下來，第二條防線則是居家檢疫，整體而言，居家檢疫者都能配合指揮中心的措施和宣導，和家人保持距離，大家互相了解合作。

副指揮官陳宗彥表示，截至今天中午，入境人數約1600多人，昨天入境者約4600多人，以今天預報的人數，預估一整天大概3600位左右，從3月19日全面執行入境居家檢疫後，入境人數逐步在降低，國人出境數也同樣在下降，機場防疫部分會持續把關，此外，從昨天開始所有入境的行李，下機後進入海關檢查前，就會先消毒，才會送到海關轉盤。

陳時中指出，行李的消毒也很重要，避免相關的污染；陳時中同時提到，有些人回國時有發燒症狀，會先吃退燒藥才入境，或吃藥壓抑咳嗽，他呼籲大家要誠實申報，不會因為吃藥而處分，但會因為沒有通報、在健康聲明時有所隱瞞而處分，可能不會在機場被查驗到，但這對自己不是件好事，隱瞞毫無意義，若有症狀可儘早在機場即時採檢，對自己家人及社會都好，也希望能發揮攔截效果。

指揮中心監測應變官莊人祥補充，昨天機場採檢人數為281位，前天則是300多人。