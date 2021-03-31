1947年3月25日是嘉義醫生潘木枝逝世74週年紀念日。

免費替窮人看病、替國軍義診、一生拯救無數性命的嘉義仁醫潘木枝，為何被救過一命的市長親手簽下槍決令而慘死嘉義車頭？

3月20日下午，二二八國家紀念館邀請二二八受難者潘木枝之子潘信行進行演講，目前已經78歲的潘信行，談起父親依然感嘆：他45歲時還在拚事業，但父親才45歲就被槍殺了！國民黨還說他們是暴民！

留學東京回台行醫，潘木枝一生救人無數，曾替年幼時家貧的前副總統蕭萬長免費看病、一天看200名患者有40名是不收錢的。他也曾替駐紮國府軍人免費看診、救過時任嘉義市長孫志俊一命，只是潘木枝或許萬萬想不到，他在二二八事件被國軍逮捕刑求、針刺指甲哀號至下巴脫臼再槍決，而這一紙槍決令的簽名者之中，竟也有那個稱他為「再生父母」的嘉義市長。

這個冷血的孫志俊是外省人，他是拍馬屁高手，因為在阿里山神木區有一片牆，牆上是孫某人為當年剛好滿60歲生日的老蔣寫祝壽詞，真是肉麻兮兮，至今已經74年，居然還沒有被拆掉，嘉義人到底怎麼了？為何還讓國民黨人當市長那麼久？

目前嘉義黃市長被市府員工檢舉，濫用特權包庇閨蜜與其家人進入市府上班，該當何罪？

從以前到現在，國民黨罪惡滔天，人神共憤，為何嘉義人默不作聲?