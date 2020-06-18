在疫情中見到超越宗教藩籬的愛心，讓人重拾信心可以面對任何挑戰。

花蓮門諾基金會在端午節前夕獲得財團法人佛教佛乘宗基金會跨越宗教、翻越山海捐助的大量生活物資，讓門諾基金會得以在節期之前發放給有需求的弱勢家庭與民眾。佛乘宗基金會此次捐贈白米約900袋、尿布2500箱、燕麥片2500包、奶粉4500袋……等多種居家生活相當實用的生活物資，對於弱勢民眾是最直接有效的幫助。門諾基金會一收到這些物資，立即在6月18日開始迅速配送到個案家中，將這份跨越宗教的愛心發送到花東的每一個角落。

門諾基金會表示，由於新冠肺炎疫情的影響，在經濟方面使得許多弱勢家庭的情況更是雪上加霜，衝擊強烈。除了防疫時期以外，門諾基金會長期都持續進行生活物資的配送，希望能夠稍微舒緩弱勢民眾的壓力與困境，並透過實際的拜訪了解個案的生活近況並且關懷訪視。

門諾基金會壽豐工作站的鍾秀珠督導與李怡萱督導趁此次發送也同時關心慰問長輩。由於疫情的關係，許多長輩們都待在家沒有出門，因此這次的探望讓長輩們很驚喜。拜訪個案之一是高齡81歲的林阿嬤，她一見到督導就上前給了大大的擁抱，剛好她的大女兒也在，知道是門諾基金會的來訪，特地出來謝謝大家長期以來幫助照顧媽媽，且林阿嬤的小女兒在去年底因火災過世，對林阿嬤是極大的打擊，因為有督導們及學員們的陪伴，才逐漸開朗一些。



林阿嬤見到督導熱情的擁抱。圖／門諾基金會

佛教佛乘宗基金會是在去年主動與門諾基金會聯繫，首次合作便捐贈三百件棉被，這次端午節前夕更是再度伸出援手，讓個案家庭能夠安心的一起歡度難得的節日稍作喘息。

門諾基金會指出，非常感謝長期以來許多熱心公益的機構、公司或個人的支持，才能持續不斷的服務花東地區的弱勢長輩們，期待有更多愛心人士共同關心支持門諾基金會的服務工作。



鐘秀珠督導（左）將物資發送給長輩。圖／門諾基金會