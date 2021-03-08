1月28日美國超黨派的智庫在《更長的電報》報告書點出中國的弱點，包括：1、領導人的輪替程序不安定；2、有傳統的「壞皇帝」的問題。習近平是事實上的終身皇帝，但是他被陷入恐怖的「阿姨諂媚者」包圍，而遠離客觀的情報與建議；3、因為對馬克思.列寧主義有很強的確信，因而產生許多的問題；4、創業家們對於共產黨之正當性的挑戰；5、宗教家們對於共產黨之正統性的挑戰至於中國的弱點等25項。圖為美國國會大廈，Pixabay，民報合成

一、「更長的電報：追求美國新的對中戰略」的出爐

1月28日美國超黨派的智庫—大西洋會議（Atlantic Council）發表了一本報告書：《更長的電報：追求美國新的對中戰略（THE LONGER TELEGRAM： Toward a new American China strategy）》這本報告書在全世界引起很大的反響。這個報告主張：不應該把攻擊的目標放在中國共產黨上面，而是應該放在《在黨內與批判勢力當中加深嫌隙的總書記習近平身上》。

這個報告的標題是引用已過逝的美國外交官肯楠（George Frost Kennan）在1946年給國務院的「長的電報」。肯楠透過電報提倡對蘇聯採取封鎖政策，而製造出此後美蘇冷戰的外交基礎。而這次的「更長的電報」是提出在美中新冷戰當中的對中戰略。

這個論文的簡縮版在同日也被刊載在美國的政治媒體「Politico」當中。這個簡縮版的作者也是採匿名方式，而其標題則更刺激，是「為了對抗中國的崛起，美國要把焦點放在習近平上」。

根據Politico對這篇論文的介紹，作者是「在處理中國問題上，具有充分的專業與經驗的前政府高官」。如果說出真實名字，應該是在外交圈大家都知道的人物。或許為了擔心會帶給現實的中美外交不好的影響，所以就用匿名的方式。

這本報告與簡縮版的論文都有一定的篇幅，作者認為為了使大家「知己知彼，百戰百勝」，先將該論文中《對中國的長處與短處的分析》，做一介紹，如果時機允許的話，作者在另找機會詳細介紹該論文。

二、中國的崛起對於美國的衝擊與對中國實力的分析

論文首先指出：21世紀美國所面對最重要的挑戰是《國家主席、中國共產黨總書記習近平所率領而越來越強化全體主義的中國之崛起》。因為中國的經濟力與軍事力、技術革新的速度、以及與美國根本上不同的世界觀，中國的崛起就對於美國所有方面的國家利益帶來嚴重的衝擊。

跟著，論文對於中國的優先課題、長處與短處乃至習近平頭痛的問題，做了如下的介紹：

（一）中國共產黨的優先課題

那麼，中國共產黨的優先課題是什麼呢？論文揭舉出如下十項：

1.維持中國共產黨的權力

2.維持包含《西藏、香港、台灣》，更且包含《南海與東海》的祖國統一，

3.2035年以前，每年平均5%以上的經濟成長率，每人的GDP目標是2—3萬美元；使經濟規模達到2—3倍，超越美國。為了達成這個目標，要維持充分就業。

4.維持「經濟成長」與「持續可能的環境.發展」之平衡

5.擴大人民解放軍，並對之進行改革與現代化，以便在亞洲太平洋地區的戰爭中，獲得勝利

6.將鄰國變成對於中國來說是好的戰略夥伴，而於最終是附屬的戰略夥伴

7.將中國的海上周圍國家擴大至第二島鏈，最後是擴大至日本與韓國、泰國、菲律賓，如果可能的話，也擴大至澳洲，並切斷他們與美國的同盟關係

8.將中國陸地的周圍國家擴大至西邊。透過一帶一路之構想，擴大中國對中亞、南亞、中東、東歐、西歐的影響力，並在戰略上確保附屬的俄羅斯

9.擴大對《非洲與南美的開發中國家》的政治與經濟的影響力

10.改變世界秩序，以使其符合中國的利益與價值觀，建構多國間的系統以取代既有的聯合國.布列敦森林體系（Bretton Woods System），以削弱以美國為中心的體制，提高中國的存在與影響力。

（二）中國的強項

那麼，中國的強項是什麼？論文將之整理成25項：

1.有明確的國家戰略，以實現國家目標

2.有制度性的能力去因應課題與機會

3.透過技術革命使「監視國家」成為可能

4.透過經濟政策，確保共產黨統治的正當性

5.經濟的「空白」空間很大，使其經濟成長成為可能

6.累積了過去20年的產業基礎

7.國內有AI等的技術革新能力

8.官方與民間並沒有以美元核算的債務

9.中國人民解放軍的現代化計畫是成功的

10.取得攻擊性、防禦性的電子作戰能力

11.創設了包含《從美國GPS系統獨立出來的世界通訊網》的宇宙系統

12.將核武器現代化、強韌化

13.確信《美國在防衛台灣上面的行動之意思》弱化

14.在南海填拓人工島的戰略成功

15.對於北韓的安全保障之疑慮下降

16.對俄羅斯的關係走上深化與正常化

17.中國在東亞的影響力增加擴大

18.中國對韓國與南亞整體的影響力增加擴大

19.中國在歐洲的經濟影響力、政治影響力增加擴大

20.美國在外交、經濟、對外援助方面，並不存在著對中戰略

21.中國對國際機關的影響力擴大

22.國際上認為中國的崛起不可避免

23.中國的文明、文化、國家具有彈性

24.黨的高級官僚之間普遍存在「歷史站在中國這一邊」的看法

25.黨確信「自由民主主義正漸漸終結」。



這個報告主張：不應該把攻擊的目標放在中國共產黨上面，而是應該放在「在黨內與批判勢力當中加深嫌隙的總書記習近平（左）身上」。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

（三）中國的弱點

至於中國的弱點，論文指出有如下25項：

1.領導人的輪替程序不安定

2.有傳統的「壞皇帝」的問題。習近平是事實上的終身皇帝，但是他被陷入恐怖的「阿姨諂媚者」包圍，而遠離客觀的情報與建議

3.因為對馬克思.列寧主義有很強的確信，因而產生許多的問題

4.創業家們對於共產黨之正當性的挑戰

5.宗教家們對於共產黨之正統性的挑戰

6.達賴喇嘛在西藏與世界的向心力

7.分離主義者在新疆維吾爾地區的運動

8.國家安全法對香港的適用與政治的壓迫

9.中國的政治經濟模型有著長期的矛盾

10.生產性下降、人口老化、勞動力人口縮小

11.所得不平均產生政治上的問題

12.與GDP相比，債務增加擴大

13.公共部門的金融有著結構性的問題

14.低水準的國立大學的教育

15.與美國經濟的切離（decoupling）所產生的威脅

16.中國在國際金融體系中的脆弱性

17.因為環境污染造成社會、經濟、政治的成本增加

18.對於中東、俄羅斯、澳洲的能源依賴顯示其帶有長期的脆弱性問題

19.中國人民解放軍沒有實戰經驗

20.台灣問題變成很難用政治加以解決

21.一帶一路構想造成不斷膨脹的財政成本、外交政策的成本

22.侵害人權使中國在國際形象上受到打擊

23.對於非洲的人種差別歧視產生了政治上的問題

24.中國的戰狼外交產生反效果

25.流行音樂與電影等受到全體主義的管制等，其軟實力有著界限存在

（四）習近平會遇到的問題

論文對於習近平會抱頭沈思的「如惡夢一般的劇情發展」，也有加以介紹：

1.大量的失業所產生的社會不安、政治不安

2.洪水、糧食污染、傳染病等一個接著一個發生的自然災害

3.國際對於中國的威脅採取一貫的對抗戰略

4.習近平因為戰略上的誤判會導致的《時期過早的軍事衝突》

5.上述的因素連續產生而造成黨內有組織的叛變

三、美國不要誤判，並應建構《放在習身上的戰略》

論文指出：許多人認為：中國的系統在其內部含有無法解決的結構性龜裂，其中最重要的龜裂就是：列寧主義有著「意識形態的結構」，而民間部門則有著追求不斷成長的「市場的絕對命題」。這個矛盾向來就在各種地方被加以指出。由於政治被意識形態所掌控，而對於人們的自由加以限制，因此，透過自由交易而成立的市場經濟無法完全發揮功能，因此無法期待中國長期的成長。但是論文指出：以這個想法為基礎去建構對中戰略會很危險。

因為，中國的國內戰略自1978年以來，就在黨與市場之間不斷晃動。這是為了將國家與經濟導入至持續性的均衡有必要的、週期性的「左與右」的晃動。因此，美國假如站在「中國的系統會從內部崩潰」的前提上去建構戰略的話，那麼這是很危險的。

如果是這樣的話，美國應該怎麼對抗中國呢？

論文指出：當內外的壓力高漲，系統危機連續爆發時，共產黨或許會崩潰。但是，美國如果把一切賭在這個劇本上面的話，則是愚蠢至極。美國如果做的好的話，是有可能使領導人的輪替朝《對市場友善、而不是全體主義、國家主義的方向》上發展。這或許會促成長期的體制改變。

報告因此進一步指出：使領導人輪替的能量會從那裡來呢？報告指出：就是對習體制反彈的共產黨精英。

四、結論

美國的拜登政權是否會完全採取這個報告的建議呢？作者無從知悉，但是以美國情報收集、分析的能力來看，美國以暗的方式來推動這個戰略，應該是很早就已經在進行。