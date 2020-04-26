無條件基本收入（Unconditional Basic Income）是指沒有條件和資格的限制，每個國民皆可定期領取一定金額的金錢，由政府發放給全體國民，以滿足人民的基本生活所需。無條件基本收入制度將會提早到來，基本面的原因是人工智慧快速進步與發展，將造成大量人口失業，引發社會不安的危機；所得分配不均一直是人類社會發展所要解決的主要議題，無條件基本收入的構想就是要解決所得分配不均的問題，讓每個人從出生就由國家給予保障其基本生活所需的金錢，這幾乎是多數國家未來會走的路；因為在民主國家中，如果許多人找不到工作，失業率居高不下的時候，選民將透過選舉要求政府施政確保民眾的基本生活所需可以獲得保障。

如果說人工智慧的發展是無條件基本收入的基本面原因，那麼這一次武漢肺炎肆虐全球就是導火線，將造成無條件基本收入制度提早在各個國家實施；百年一遇的經濟災難，那麼多公司倒閉，那麼多人被裁員，那麼多人失業，連阿根廷政府都申請倒閉協商，目前這個經濟危機如雪球般還在繼續滾，並且越滾越大，現在還看不到隧道盡頭的光；武漢肺炎造成世界性經濟全面崩盤，造成大量失業和經濟全面萎縮，將會有更多政治壓力，要求政府提供每個人最基本的生活所需，這就是無條件基本收入制度的初衷；要求以政府力量來照顧每個人的基本生活需求，這個趨勢是不會改變的。

未來的社會不需要那麼多人上班工作，也沒有那麼多工作，因為許多工作被人工智慧取代了，或許未來每個人因為有無條件基本收入的保障，可以不為五斗米折腰，可以盡情發揮天賦，反而為人類社會創造更美好的明天。