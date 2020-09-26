磨丁（Boten）與中國雲南省磨憨鎮接壤，是寮國琅南塔省的一座城鎮，也是中寮的經濟特區。其雖位於寮國境內，但當地居民操漢語者居多。圖／擷自維基百科，公有領域

習近平在聯大大會大談「民主、平等、和平」，全世界的臉都綠了。

9月23日，聯合國人權理事會日內瓦會議，一名來自NGO組織的「聯合國觀察組織」代表諾爾，上台報告有關百萬新疆維吾爾族人，遭到中共迫害的訊息，會中傳出一個畫面，一位來自中共女性代表，不斷用力拍桌，製造噪音，企圖干擾這位代表的發言，主席多次制止這一位中共代表，請他遵守秩序，尊重發言者，但是，該代表屢勸不聽，主席只好放棄勸阻動作，這個畫面傳到全世界，國際上一片撻伐，美國因為人權委員會被中共控制，已經退出該組織，沒有老大哥監督，聯合國這個組織等於是中共玩具，現在，中共乾脆不演了，撕下偽裝的慈善笑臉，荒唐舉此讓人傻眼，中共把聯合國當作自己的後院，好像整個世界已經被他牢牢管制。

中共企圖控制世界

這句話也許誇大，但也不是危言聳聽，如果不是武漢瘟疫傳播全世界，暴露中共以瘟疫攻擊世界的陰謀，讓老美徹底翻臉，恐怕世界仍然在中共的甜言蜜語中，持續奉行姑息主義政策，但是，很多姑息主義的背後，真正的理由是被中共控制的悲哀。

中共利用世貿組織和全球化運動，把中國的魔掌伸向全球，用資本主義的美金，培養共產主義的溫床，這也是中共最厲害的地方，被包裝好的「一帶一路」禮物，好像是對中東及亞非國家帶來恩惠，但是，真正的本意就是紅色中國永續擴張，中國國營事業加上民間集團，才是最大獲利者，數百萬閒置的中國勞工，在這條道路上奔赴全世界，透過香港的「中國基金會」充當洗錢白手套，把貪腐的收入匯入海外的私庫，一方面汙染這些合作國家，讓他們閉嘴，一方面則中飽私囊，這些國家高官領袖，已經儼然是中共安置在聯合國各大組織的舉手部隊，中南半島，以及非洲小國，中東國家，中南美國家，只有少數西方國家可以倖免，若要統計，全世界200個國家，幾乎有3分之2國家，或大或小遭受中共掐住脖子，甚至已被滲透赤化，最近報導中南半島的寮國，又成了中共的獵物。

寮國人口730萬，和中共在「一帶一路」上簽署幾個工程，包括寮國境內高鐵，可以從金邊通往雲南，塔南的水力發電，以及國家電力網路，這些工程初期必須向中國借貸60億美金，如今，寮國國庫缺錢，利息也無法繳交，最終把國家電網抵押給中共的南方電網公司，一國的電力受制於他國，可想而知，寮國的命運已經看到悲慘世界了。



寮國和中共在「一帶一路」上簽署幾個工程，向中國借貸60億美金，如今無法償還，最終把國家電網抵押給中共的南方電網公司。示意圖／擷自網路，民報合成

中共敗壞鄰國道德

「一帶一路」的高利貸，已經拖垮很多國家——馬爾地夫、巴基斯坦，以及中亞國家，這些國家最後的命運，就是用國家資源抵債，或者出賣土地港口，但是，資源總會有用完一天，例如：哈薩克斯坦的石油，預計五年內就會用光，到時候怎麼辦？哈薩克斯坦緊鄰新疆，將近25萬的維吾爾族不甘中共迫害，逃到哈薩克斯坦和吉爾吉斯，但是，中共經常向這些國家追索異議分子通緝犯，這些國家也不敢說不，伊斯蘭無法保護伊斯蘭，這種情況正在發生。中南半島也差不多，除了越南骨頭硬，還敢勇於對中共嗆聲，其他國家如緬甸、高棉、泰國，這些小國雖然不滿中共的惡霸作風，也不敢站在正義一邊，因為中共對周邊這幾個國家的控制，不單單是肉體物質，還包含精神污染。

以寮國來說，2005年，中共和寮國簽署合作協議，寮國規劃出一塊六平方公里的邊境農村磨丁，當作經濟特區，中共引進一家號稱「皇家控股」的公司，開始在這個地方進行大規模造鎮，結果出現了黃金賭場和皇家俱樂部五星旅館，這個地方變成邊界地區的毒品交易特區，黑道洗錢特區。皇家旅館控制中國和寮國的妓女，以及黑道幫派，等於是特區之王，中國的尋歡客蜂擁進入特區，寮國人則以偷渡方法進來打工，寮國警方也無計可施。

磨丁市等於中國殖民地，歷史上，中國曾經飽受西方殖民之苦，現在，中國把當年的痛苦加諸在弱小鄰國頭上，中共「一帶一路」紅色擴張上，這種經濟特區太多了，破壞環境，汙染國境。

如果中共真的統治全世界，可以想像那樣的畫面——道德淪喪、貪婪橫行，還好，西方國家正在甦醒，台灣還沒有被打敗，台灣人必須勇敢，如同聖經裡的大衛，挑戰巨人哥利亞。