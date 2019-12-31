陳永興說，時力是本屆國會表現最好的在野黨，親民黨四年來毫無表現，當前實在也想不出哪位委員有提出什麼法案、主張或對執政黨的監督；而柯文哲的民眾黨其具體主張到底是什麼?未來在國會能否扮演強而有力的制衡角色?事實上對其也無很大信心。他雖然也對其他新興台派政黨有所期待，盼有所突破，但當前狀況或封關民調顯現若再在不集中，所有小黨萬一全軍覆沒，甚至連時力也未過門檻，台灣國會將再無監督制衡力量，這將是台灣的重大無法彌補的損失。

距離2020大選，進入倒數11天，擁中央行政資源的民進黨與掌15縣市地方執政權的國民黨等兩大黨外，本屆攻入國會的時代力量與親民黨因柯文哲領軍的民眾黨加入戰局，加以傳統小黨與新興政黨的瓜分選票，時力與親民黨能否續攻入國會，備受關注。惟前者黃國昌502場問政質詢表現亮眼，對比後者親民黨問政則幾無表現，但在宋楚瑜參選總統的效應與郭台銘的合縱連橫下，本該泡沫化的親民黨重現生機，時代力量能否能衝破政黨票門檻甚或像向上成長，備受關注。

陳永興肯定時代力量四年來，已有很好的成績，他雖然也對其他新興台派政黨有所期待，盼有所突破，但當前狀況或封關民調顯現若再在不集中，所有小黨萬一全軍覆沒，甚至連時力也未過門檻，台灣國會將再無監督制衡力量，這將是台灣的重大無法彌補的損失。

他再次呼籲集中自己所能影響的選民，這次最大任務要保住最能在國會監督制衡的時代力量，政黨票要衝破10％以上，盼能將「黃國昌留在國會」為人民繼續打拼！他以其超過40年的民主奮鬥與觀察分析與判斷，相信值得人民檢視參考。

陳永興說，他特別關心時力，因為時力是本屆國會表現最好的在野黨，親民黨四年來毫無表現，當前實在也想不出哪位委員有提出什麼法案、主張或對執政黨的監督；而柯文哲的民眾黨其具體主張到底是什麼?未來在國會能否扮演強而有力的制衡角色?陳永興直言，事實上對其也無很大信心。

「柯P的領導風格看來都是很模糊，不表態」。針對很多議題都說其非藍非綠，或以白色、無顏色作為其立場。陳永興直言，這看來就是無主張，訴求只要討厭兩大黨，就投民眾黨。但該黨在公共政策的主張、對中國關係要走何路?甚至環保民生…等很多議題。若檢視其北市長至今也看不見啥可以讓人對其有所讚譽的政績；反觀其原要處理的遠雄巨蛋或雙子星…看起來，柯都採取妥協的作法。也因此，民眾黨要在國會扮演在野黨的角色，他認為，實在也不用對其有很大的期待。

陳永興肯定時代力量四年來的表現，已發揮很大的功能。尤其黃國昌的揭弊與質詢是第一名。他個人認為黃國昌其一人的問政502場的質詢逐字記錄與其揭弊的能力，若說其一人擋兩大黨立委的總和，實在也可以這麼說。

為此，下屆國會若保住黃國昌，甚而多一些「黃國昌們」為人民監督與把關政府施政，這對台灣國家發展、社會價值與民主改革絕對是好事。

見諸當前臉書與社群新聞都是短訊息議題風向。陳永興有感的說，會長期關注民報的讀者與民報之聲的閱聽大眾，大抵都是有思考能力，具批判分析力者有真正在思考台灣前途，長期關心台灣前途發展並對台灣民主運動有了解的人。所以，民報的文章分析都很深入。他相信時代力量的表現不僅年輕世代包含他與眾多長期投入民主運動的老一輩，都能看見時力四年來的堅持「不問顏色，只問是非」捍衛公平正義的表現與勇氣。

「執政黨收編小黨或部分小黨雖然年輕但變成側翼」，陳永興也有感說，年輕人或因現實考慮「西瓜靠大邊」的心理選擇，為較快靠向權力核心，或為取得資源而轉向。但黃國昌與堅持理念的時力夥伴完全不改理念，尤其不靠攏權貴財團的問政初衷，讓他特別有感與力推一定要保住黃國昌，保住時力在國會。

※附註：立法院院會2017年11月10日三讀《政黨法》，第22條政黨補助款門檻降為3％，也就是全國不分區政黨票得票率達3％以上之政黨，依該政黨全國得票數每年每票補助新臺幣50元。

此外，政黨票不同得票率共有過5％、3％、2％與1％等不同門檻。

1過5％：可分配不分區立委席次，也可推薦下屆正副總統候選人。

2過3％：依政黨得票數該屆4年立委任期可獲每年每票50元補助款。

3過2％：下屆立委可直接提名不分區名單，不必推舉10席區域立委候選人，可省下每人20萬保證金。

4過1％：捐贈政治獻金可抵稅。