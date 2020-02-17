我的生母在我7歲時罹患乳癌，那是至少50年前，可以想像那個時候的治療。我依稀記得母親痛苦的治病過程，父親和祖父母的焦慮和難過，那是一段灰色的記憶，但卻有一清晰和溫暖的懷念——蘭英阿姨，蘭英阿姨是那個時候照顧母親的護理師，其他的人我通通不記得了，我只記得祖母非常信任蘭英阿姨，依稀記得只有蘭英阿姨來幫母親換藥時，母親才會不較痛苦，蘭英阿姨的手和他的個性一樣都很溫柔，有關於母親治療的大小事情祖母都會找蘭英阿姨幫忙，蘭英阿姨儼然就是我母親的「主責護理師」，那個時代整體的護理學歷不高，護理仍是以功能性（例如打針、發藥）為主，沒有醫院評鑑、沒有所謂的護理標準，然而我還記得在母親過世後祖父母和父親最感激的人是蘭英阿姨。那個時代癌症的治療是那麼的無望和痛苦，然而現在回想起來蘭英阿姨的照護似乎是可以治療「無望」和舒緩「痛苦 」的。

大學時「不小心」進入了大學護理系就讀，才發現護理系應該是僅次於醫學系在大學中最辛苦的科系之一。基礎醫學的科目都大學前兩年修完，大三大四除了專業科目之外幾乎都要在醫院實習，看見其他科系的學生輕鬆自在參加社團和享受大學生活，我們卻三天兩頭往醫院跑，心裡不禁懷疑我是不是選錯科系了。大學畢業後，似乎是理所當然地馬上進入學校附設醫院工作，我一開始在大外科病房，那是一個非常忙碌的單位，早上一上工幾乎就沒有喘息的機會，我幾乎都要提前到交班了解病人的狀況之後，開始處理醫囑和準備病人的用藥，仔細核對每一筆醫囑深怕出錯，到病人單位又是馬不停蹄的工作常常是一個早上回不來的，我有時候希望多了解病人的問題所以可能待在病房區久了點，「學姊」（臉色可能不太好）會來告訴我「你這樣在這邊把工作都給別人做……」，因為那個時候都有些要一起準備的東西，護理師的工作時間幾乎是被分割的，因為病人都有固定的治療時間而且照顧的病人數又多，當時只要遇到某一個大外主任要來查房時，所有的人包括總住院醫師、住院醫師和護理師們都像如臨大敵一般處於備戰狀態。我後來轉胸腔外科病房一樣非常的忙碌，因為是「主責護理」的示範病房，白班人力配置有高一些，但是病人的嚴重度顯然比之前的外科病房高很多，當時的我還經歷了台灣首例的換心手術。那是一個大病房，我還記得當時的小夜班是護理站的東邊和西邊各兩位護理師（每個人手上約有20個病人吧），大夜班是各一位，所以來上班的壓力非常大，除了怕工作做不完之外，又怕出錯或病人出問題，所以上班中一直都是處於戰鬥狀態。

我後來留學美國，也在美國的醫院工作過，美國一樣有護理人力的問題，他們經歷了幾次罷工後，醫院人力做了調整薪資也調高了（現在偶爾還是會罷工）。美國的護理工作一樣很累，經歷幾次改革工作環境變好了，護理專業也能獲得社會大眾的肯定，我必須說美國的護理人員真的很積極，無論是在教育、專業發展或政策參與上。美國護理師對於自己的專業認同感較台灣好、工作起來也較起勁和有成就感。其實美國也曾經歷了嚴重的護理短缺問題，有一段時期是大量引進國外的護理師來填補空缺，然而目前的美國醫院RN（註冊護理師）的空缺率卻是極低的，大學應屆畢業生須要擠破頭才能進入急性醫院系統工作，還有美國RN 在醫院的工作年紀很長，在美國的醫院假如你看到一位70歲的RN在照顧病人時一點都不要驚訝，因為他們熱愛護理工作！

台灣護理人員的薪資一般、工作又辛苦，有時很難吸引優秀的年輕人加入這個行業，護理工作又是一個高壓力的工作，因為面對的是脆弱的生命，需要時時警惕自己用心的對待病人，深怕自己一個疏忽而傷了病人。或許在病人或家屬眼中所見的每一個看似簡單的給藥動作，其實在背後的準備工作是繁瑣而且重要的，護理師需要核對和了解每一筆藥，而且在給藥當下需要評估確認病人的情況，並且還要注意藥物相關的不良反應，當發生時需要有能力判斷輕重緩急必且適當的處理。護理人員常在第一線面對病人所有發生的問題和需求，要有足夠的知識和技能才能正確且安全的處理各種狀況，也要有成熟的個性和溝通以照顧病人的情緒問題，最重要還要有一顆關懷和同理的心所以能感受病人的痛苦，這些其實都是護理教育的核心素養。好的護理需要留住優秀的護理人才，或許您曾經遇過因為一位護理師的關懷所以讓您或您的家人有了希望，或是因為護理師的用心照護而減輕痛苦，甚至是因為護理師的察覺而挽救您的生命，讓我們一起用心看見護理！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台