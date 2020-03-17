教育部高教司長朱俊彰今（16）日下午在記者會上證實，今天新增的案75就是南部某大學的學生，從德國返台後都沒有進入校園，但有跟2位同學在校外聚餐，學校也拉高防疫等級。圖／擷自疾管署youtube

南部某國立大學發布緊急通知，因發生武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疑似病例，要學生今（17）日起勿到校上課，改為同步、非同步線上學習，並請學生執行自主健康管理，教育部今天下午在記者會上證實，今天新增的案75就是南部某大學的學生，從德國返台後都沒有進入校園，但有跟2位同學在校外聚餐，學校也拉高防疫等級，依停課標準，將相關課程改成線上教學，也請相關修課師生自主健康管理14天。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增10例境外移入武漢肺炎確定病例，其中案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報，於今日確診。已初步掌握接觸者9人，將持續擴大追蹤

教育部高教司長朱俊彰說明，案75從德國返國後，有主動跟學校聯繫報告旅遊史，當時雖然德國還沒有列為三級，但學校了解後，先請學生在家自主健康管理14天，學生在家中或在校外租屋處，這14天中發現有症狀也馬上跟學校通報，學校也進行採檢，在昨天確診。

朱俊彰表示，案75從回國到確診期間，都沒有進入校園，因為學校已事先安排請他在校外租屋處自主健康管理，但經了解，有跟2位同學在校外聚餐有接觸，所以學校也拉高防疫等級，依照停課標準，針對案75有接觸的2位居家隔離的同學所修過的9門課，把實體課程改成線上課程，同時，學校除了改線上課程，也請相關修課的師生自主健康管理14天，並對校舍教室進行消毒。

朱俊彰指出，從這個案例可以看到，學校很積極宣導，學生回來後也很自覺將旅遊史向學校報告，學校很快掌握到學生出現症狀，立即通報，並呼籲師生從境外回國，除了務必誠實申報旅遊史外，也要跟學校聯繫以獲得即時協助；另外，也立即提供該校相關防疫物資，優先支援，以及自主健康管理的師生，在教學行政學習上的銜接，維持他們的權益。