作者指出，中共持強，霸凌台灣和蓋亞那，明眼人皆知。圖為2月3日蓋亞那外長陶德接見中共代辦陳熙來，獲告知中國已批准給蓋國的疫苗；4日下午蓋國便發布終止與台協議新聞稿。圖／擷自陶德臉書，民報合成

新聞不能倒過來寫，但是，評論可以，這也是很多在台「紅色學者」的本事。

本來依往例，小年夜開始封筆，沒想到昨日拜讀了一篇石大教授討論「蓋亞那事件」，被這位石教授的文章，激怒到險些高血壓、吐血、心情很壞，只好找這位大教授討教。

台灣充斥紅色學者

我不認識這位大教授，我也不知道他這篇文章可以拿到中共文宣部多少獎金，但是看他文章立場、內容，不只是偏左，根本是阿共傳聲筒，台大有這樣的學者，是學生大不幸，他既不認為台灣是自由國家，有權利進入國際社會，更不堅守學術論述應該本於中立，卻以為國際社會是阿共說了算，這樣的教授拍阿共馬屁就足以生活，為何還要享用台灣大學教授名器呢？既然已經誤人子弟，還玷汙學術廟堂，念了哈佛博士就很厲害嗎？實在令人無法忍受。

說實在，這種教授最好的教席不在北大，台大，應該在中共國防大學，這種文章不是言論自由文章，而是阿共御用的洗腦傳聲筒，所以，就以這篇小文反駁之，作為今年的封筆文章。

石教授說：「美台聯盟倚強凌弱，霸凌蓋亞那，中共出手解救了蓋亞那」，文章可以顛倒是非，是作者寫作本事，但是，想要顛倒是非，至少要邏輯上可以說得通，不能硬ㄠ。

1961年，英屬蓋亞那脫離英國獨立建國，本來，位於委內瑞拉隔壁，瀕臨大西洋，最早，這個蓋亞那地區一共被五個歐洲國家瓜分殖民——葡萄牙、西班牙、法國、荷蘭、英國，1975年，荷蘭屬地的蓋亞那也獨立了，法屬蓋亞那仍是海外省，也被稱為「惡魔島」。17世紀以來，法國政府把一些江洋大盜，犯罪分子關到這個地方，電影《惡魔島》曾經拍攝過這裡的情況，葡萄牙所屬的蓋亞那也獨立了，稱為「蘇利南」，這幾個南美國家比較不為人知，但是，2019年，蓋亞那中央盆地挖到石油，第二年，經濟成長標到80%，成長100倍，這個國家已經不是1978年發生「人民廟堂」集體自殺事件的蠻荒之地，而是南美明日之星，開始被世界注意。

挖到石油是艾克森美孚公司，本來，中共依賴委內瑞拉的石油，冒著被經濟制裁的危險和委內瑞拉偷偷交易，蓋亞那就在旁邊。中共當然知道：這個小國未來無可限量，中共對蓋亞那時時看緊，台灣外交部和經濟部，當然也看好這個國家的未來，值得爭取，台灣希望突破中共封鎖的圍籬，外交戰爭於焉產生，台灣為了設立經貿辦事處，兩國相談超過3個月，蓋亞那當然知道台灣處境艱困，所以，台灣設立經貿辦事處，並非突然來臨，中共當然想盡辦法打壓，最後，用兩萬劑疫苗為手段，終於壓制蓋亞那的外交突圍，國際上都知道「台灣不屬於中國一部分」，中共用「一個中國」要圍堵台灣國際空間，是否合理、合法，是不是霸凌台灣，人民有眼睛自己判斷。

台灣才是被中共霸凌受害者

台灣處境艱難，國人皆知，承認台灣「中華民國」是國家只有十幾國，邦交國不及「中共國」十分之1，台灣企圖突破阿共的國際封鎖，不只是為了政府，也為了辛苦讀外交系的學生，其他國家搞外交是外出郊遊，喝喝威士忌，但是，台灣搞外交，變成無煙硝戰場之一，今天搞到你死我活地步，絕非外交工作者情願，而是情境所逼，去年南太平洋島國國慶事件，中共外交人員毆打台灣外交官，大家記憶猶新，可見弱國外交的艱困。

今天，站在蓋亞那利益的觀點來說，你們中國和台灣，在國際上爭來爭去，是你們家的事，我蓋亞那小國，能夠多一個台灣經貿辦事處，多一個出路，對蓋亞那沒有不好，所以，這個事件很單純，並無所謂台美恃強凌弱的問題。

美國如果真的像石教授所說，國家力量大到可以管理蓋亞那，霸凌蓋亞那，今天也不會有阿共以疫苗誘惑蓋亞那，便出現一日翻盤的笑話，美國和台灣被打臉的結局了。

阿共不願意看到台灣闖進國際社會，這個政策並非始於今天，是否未來會有所改變，還很難說，但是，歷史的事實是：1979年，中華民國被逐出聯合國，無法代表中國以來，「漢賊不兩立」聲音小了，變成紅色中共大聲所說的：「賊立，漢不立」，從蔣經國到李登輝，台灣就變成被逼迫的斷交國，打開歷史：一日斷交幾國，也發生過，絕對不是台灣自己主動要去斷交，而是阿共的「紅色中國」用「台灣屬於中國」大帽子，逼迫建交國要斷交台灣，要遵守一個「中國政策」，後來，逼到李登輝為了顏面，搞了金錢外交，用金錢和非洲國家打交道，結交了不少小朋友，石教授可以弄到哈佛國際關係博士學位，這麼簡單的歷史，不會不知道吧，到底是美台聯手，霸凌蓋亞那？還是中共持強，霸凌台灣和蓋亞那，明眼人皆知，只有石教授假裝不知，還可以倒過來寫，可悲啊！



蓋亞那外長陶德Hugh Todd（右）2月5日又在臉書貼出和中國駐蓋亞那代辦陳熙來合照。圖／擷自陶德臉書