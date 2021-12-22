安倍經濟學裡，強調學習美國的風險創投（日本所缺的，所以少有創新的新公司）認為日本該揚棄「追趕模仿」而走向創新的科技文化；出走的企業不要回來因為已沒有競爭力；並認為政府除了作好「財政責任」（fiscal responsibility）少花錢，把資金留在民間外，實在可作的事很少。這是日本人的自省力（自認半個多世紀以來的科技文化只不過是「追趕模仿」）和魄力與眼光！

台灣人民為何不思考，提高電價淘汰低利潤的産業，從消費面思考電力問題？憑甚麼政府擁有這麼多的企業或股份，執政者以這些企業的職缺豢養政治人物，造成三權獨厚行政權！台灣今天的大問題是所得落差過大，為何不能把國控企業或國家擁有股份的私有企業股份（如台積電）分給人民；今天大家了解台積電和許多高科技產業耗能、耗水，占用林地等都是台灣這塊土地和人民共同承受的重擔；成就歸功人民共同努力。政府本來就不應擁有任何企業股票和實質控制企業，如中華電信、三商銀等；像華航的華膳養了多少政治人物和其他國家投資的新興事業。國家擁有企業其實是一種深層的內線交易，高官的旋轉門。

如果有千萬中國人和台灣人歸化成美國人，為甚麼與日本統一（與美國統一有實際上法律的困難）不能是人民的選項？建立一個先進社會非常困難，中國人控制的社會，向來非常欠缺人文科學教育，那才是先進國家的最重要的根基。今天台灣作了多少？何況美國在立「舊金山和約」的前提，乃台灣的法理問題有待西太平洋的安全問題後再作處理。日本對台灣是放棄「領土主權和所有權狀」的懸空割譲而沒有領受國；2007年我去函美國國務院助卿，詢問台灣和中華民國的法理地位（台灣不該是甚麼都不是）；當時亞太助卿除了再強調美台關係乃基於台灣關係法和六大保證外，並言「台灣」和「中華民國」都不享有「國家」（State） 的地位，而「中華民國」是需要解決的政治問題！其實就政治上的僵屍（Political Zombie）！

今天的總統的博士被質疑，而且證據確鑿，卻以龐大的行政資源作掩蓋，不就是重創破壞政治和道文化的事嗎？有許多綠營支持者，竟然以毫不相干的「總統不需要博士學位」去看待這個問題，真的匪夷所思！中國至今仍然是獨裁王朝國家，非常腐敗；以大國自傲卻沒有作為一個大國的擔當責任感或信用；再看今天台灣那些戰鬥藍，如趙少康、馬英九之流，他們就是拿著槍的難民後代，不但從不感謝作牛作馬供養他們的衣食父母，台灣和台灣人民，也從不自省！在他們行將失去呼風喚雨的舞台時，他們奔向過去視為誓不兩立的強敵，還甘作屠城的木馬，欲將台灣人帶向地獄！旁邊的香港不是活生生的見證嗎？心中只有所謂的「中華民族」的心態跟中國的戰狼有何不同，如同馬英九全家人都是美國人，中共多少高官戰狼包括習近平，其家人是美國人或其他先進社會的公民；為什麼要把台灣人推向中國？為什麼不能讓台灣人公民自決要當那一國人，建立一個台灣國應該不是惟一的選項？台灣社會有勇氣面對這個問題嗎？