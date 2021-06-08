聯合國的宗旨之一為維持國際和平與安全。圖為紐約聯合國總部外的各國國旗。擷自維基百科，公有領域

6月5日聯合國NGO世界公民總會等民間團體舉辦「呼應聯合國世界環境日－以良心與善行挽救失控的法稅與環境」線上論壇，共同探討如何以良心、誠實與善行來促進環境、安全、人權、司法、稅制等全方位的環境保護與提升。

聯合國的宗旨之一為維持國際和平與安全，然而何謂國際和平及安全，聯合國憲章並未加以界定。

一般而言，國際和平與安全有狹義說及廣義說，狹義的國際和平與安全係指國與國之間的武裝衝突，包括對和平的破壞、和平威脅、及侵略行為的存在；廣義的國際和平與安全包括自然環境的保護與人為環境的維護，舉凡有益於人類幸福的行為均屬之。目前第三代人權包括環境權與和平權等，即採廣義說。

由於我們與聯合國及其附屬機構、組織的長期疏遠，台灣人民成為國際的孤兒。最近由外來武漢肺炎疫苗的取得，相當艱辛，期待友邦的支援，日本6月4日送來124萬劑AZ疫苗，接著，美國也會送來疫苗，令人感激。

「百官行述」顯見司法環境遭汙染

在線上論壇，有人提到「法稅疫苗」與良心、善行。讓人想起歷經25年的太極門冤案，迄今未能完全平反。台灣的行政、司法環境受到嚴重汙染，存在已久的「本位主義」與「官官相護」惡習，迄今仍未完全消除。前不久，在「百官行述」案件裡，明顯看到司法環境之汙染問題，值得警惕。

目前，聯合國「人權兩公約」國內法典化已有12年了，依公民權利與政治權利國際公約第2條第2項「國家義務原則」之規定，政府保護人民，尊重、保障人權，是理所當然的事。正值推動司法改革、轉型正義之際，防止公權力的濫用，需要政府官員們的良心與善行，如果，還需要人民的「法稅疫苗」，是一件相當奇特的事。