中國諾貝爾獎作家莫言最近被老共取消頭上中國百大作家的桂冠，原因是莫言的作品專門揭露中共陰暗面。圖／擷自維基百科，網路，民報合成

過去，台灣人看報紙，看電視要用眼睛，現在人則是傷腦筋，這還得感謝2019年「623反紅媒社會運動」，在滂沱大雨中，台灣人才知道：台灣報紙分兩款，電視網路分顏色，看錯了要你命。

反紅媒運動後，這家打著監督政府旗幟，實行護共傳聲筒的媒體，雖然轉戰網路，閱聽率自然無法和電視相較，現在正以其他頻道申請回歸新聞台，正在和NCC交戰中。

我有一位親友是「中字輩」媒體信徒，韓流崛起捐款無數，在中國也投資事業，知道我信奉台灣獨立運動，遭到中天司法糾纏超過兩年，經常勸我少罵老共，還每天傳罵政府的文章或視頻給我，大多數來自YT，例如「了不起中國」，內容訊息真假夾雜，多數都經不起驗證，我開始懶得回他，後來手機塞爆，我只好把他的名字刪除，因此寫了〈 洗好的腦袋回不去 〉那篇文章。

中共百年前靠十四位黨員起家，能夠混到風生水起，靠的就是筆的力量大於劍，謊言說百遍可以成真，當年搞革命想推翻國民黨，還需要老外幫忙，所以延攬美國人斯諾和英國人林邁克，斯諾筆下的《長征》，製造老共克難簡樸形象，贏得美國民心，為老共加分，導致美國人介入國共和談時，心態上偏向老共，同情左派在美國社會很泛濫，而林邁克負責歐洲，也是延安新華社英語廣播電台創辦人，這兩位老兄，是老共最早大外宣的要角。

莫言直言受打壓

有大外宣的好處，是出口轉內銷，積弱百年的中國人痛恨老外，又把老外當救世主，心理很矛盾，以致於馬列主義在中國找到成長沃土，長期處於自卑感狀態的中國人，連訊息也相信外國比較真實，所以培養收買曾經在中國教英文的年輕老外，成為網紅，製造視頻替中共說好話，成為近來大外宣重點，另一方面，則打壓國內說真話的人，曾經拿過諾貝爾獎的作家莫言，最近被老共取消頭上中國百大作家的桂冠，原因是莫言的作品專門揭露中共陰暗面，莫言對這件事很坦然說：「我的文字不為政治服務」，其實莫言很多作品罵國民黨統治時期，卻對中共醜陋腐敗網開一面，筆下留情，否則也無法活到現在。

老共最近增加預算，用在武漢病毒傳播戰，這也是疫苗外交一環，希望洗白自己，成為送疫苗好人，因為西方國家對病毒來源追查，在沉寂一段時間後，突然又掀起高潮，連世衛組織譚德塞都砲口轉向，把武漢病毒指向武漢病毒所洩漏，美國最近有一項民調指出：63%的美國人同意向中共要求瘟疫所造成損失賠償，如果證實武漢病毒所洩漏病毒，要求賠償者數字來到72%，這個數字在歐盟國家也差不多，可見，老共長期利用大外宣，要營造正面形象已經破產，只好撒下臉皮，正式變身戰狼。

這隻戰狼在台灣進行以疫謀亂，還必須有台灣的紅色協助者仗著言論自由，議員免責，幫忙演出，真假訊息交替，從網路農場出口，然後在海外蘊釀，接著用文字和電視及視頻呈現，把台灣人搞到頭暈腦漲。

根據台灣民意基金會最新民調，民進黨支持度下降了15%，來到28%，史上最低，可見，老共以疫亂台，並非全然無功，從PPT網路起伏來看，5月疫情爆發，網路對政府攻擊創下新高，八成來自境外，這些內容很快被國內媒體報紙轉發，擴張，然後名嘴加油添醋，使效果更放大，不管是外國疫苗或國產疫苗，在台紅色協助者，都可以找到見縫插針理由，尤其是藍色政客，趁機下手，配合演出，企圖賺到選民掌聲，但是從民調來看，藍色陣營並未得分。

藍色支持度來到18％，落後綠色陣營10％，自稱白色的柯黨支持度稍有上升，未來仍需觀察，比較值得一提的是：民進黨失去的15%，卻轉向中立角色，使中間派上升到48%，這些人仍在觀望。

畢竟疫情仍在發展中，現在斷言民進黨喪失人民支持，這話顯然說得太快，柯黨靠著政治變色技巧，以及顛倒黑白的口才，也只是贏得一時聲量，對2024大選恐怕幫助不大，但是，地方首長在疫情中的表現，肯定是明年人民投票前叁考的指標。

全球疫情尚未結束，或者只是開始，疫情使人民受苦同時，也在考驗所有政權，對放毒者老共而言，他最想看到台灣人被疫情打倒，如同邱毅在中國政治談話節目所說：「台灣沒水，沒電，還天天死人」，很可惜，老共可能永遠看不到：台灣走衰運時候，說真的，老共應該多注意自家院子是否起火才對。



作者指出，全球疫情尚未結束，疫情使人民受苦同時，也在考驗所有政權，對放毒者老共而言，最想看到台灣人被疫情打倒。示意圖／Pixabay，網路，民報合成