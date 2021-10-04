大學四年級時，有天下午在宿舍中，聽到小城故事那首歌，一陣驚喜，細膩柔嫩的歌聲，超出想像的絕妙，馬上著迷。問室友是誰唱的，他笑著說，「目前尚有名的鄧麗君，你攏毋知，有夠土喔！」不是因為唸土木才土，台灣庄腳出世長大，大學三年多來，雖然在台北大都會，但是大部分的時間，還是在象牙塔中，和同學的對話，幾乎百分之百用台灣話，班上台灣話未輪轉的，也盡力和我用台灣話交談，因為這樣，大學四年後，我的台灣話沒有沉淪，但是，國語也沒改善。偶爾說些國語，純正鄉土味未摻雜質，保存了正統台灣國語本色！畢業後，當完兵，隨即出國留學，當年來自台灣的同學，講台灣話的寥寥無幾，國語成了共同的語言，說國語的機會大增。但是，四年研究所，國語捲舌還未上道，匆匆取得博士，踏入工業界，隨後，台灣同鄉會，成為社交重鎮，台灣話是主流，而國語，除了寫文章外，不再是生活的一部分，和太太小孩的溝通，也是本土台灣話。國語沒學好，有點可惜，台語精通，阿彌陀佛，英語夠用，令人欣慰。多年前的自我寫實，稍微修改一下，還是真實。

上班同事講英語

下班厝內用台語

欲寫文章靠中語

三語三通心歡喜

聽到小城故事後，鄧麗君的歌，成為我的最愛，畢業後考上測量官，成功嶺的基礎訓練，工兵學校的專業，順利結束，抽簽分發到聯勤測量隊。雖然官拜少尉，但是平時不在軍營，沒有穿軍服，沒有官階差別，也不用定時理髮，一年多的服役，和一般人的經驗，完全不同，像是在職場工作，忙著民間和軍方的測量。台灣國內四處奔波，汐止、嘉義、台東、楠梓，還到金門三個月，多彩多姿。更特別的，測量隊各分隊，運作獨立自主，在各地工作期間，借住寺廟學校，早晚餐全隊開伙，中午帶便當，餐餐魚肉美食，白天工作，晚餐後自由得很，因此，有充分時間，準備托福考試。其他空閒，最享受的消遣，就是聽鄧麗君的歌，沉溺在柔美的歌聲中，陶醉逍遙如神仙。退伍後不到一個月，踏上留學路，沒有忘記鄧麗君的歌，這樣的日子，持續了十多年，直到台語歌出頭天後，才專注台語歌，黃乙玲、陳盈潔開先鋒，二十多年來，不少出色的台語歌手，陪伴著我在美的日子，網路發達後，聽台語歌更方便。

服役聯勤測量隊

獨立自主甜回味

四處奔波心不累

柔美歌聲最陶醉

去年（2020）3月到今年1月，新冠肺炎加上總統選舉，美國社會不得安寧、無知、緊張、和惶恐，飄浮於眾人心底。疫苗獲得緊急授權使用後，有些民眾仍然不信任，導致變種病毒有機會侵襲蔓延，造成另一波的疫情。幸好政府努力宣導，疫苗也有顯著效果，接受疫苗的人數漸增，直到9月下旬，疫情稍微好轉，讓人鬆了一口氣。這段不尋常的日子中，外出不方便，在家上網路，增添了許多娛樂。台灣往日的綜藝節目，依舊親切，回味無窮。上星期，看到鄧麗君的影片，甜美的笑容，柔嫩的歌聲，勾起往日情景，她的歌聲，曾風迷上億中國人，但她反共意識明確，堅持不前往中國，有個中秋月的勞軍演唱會，君在前哨，鄧麗君還呼喊著，希望明年的勞軍晚會，能夠回到大陸神州！看到這樣的談話，令人感動佩服，想到當前的中國國民黨，只能搖頭嘆氣，怎麼差這麼多。當年國民黨反應在鄧麗君身上的骨氣，似乎已消聲匿跡，而多年來的新生代歌手，也沒有類似鄧麗君反共的身影，他們一窩蜂地前往中國，屈身為生活金錢打拼。

柔美歌聲億人迷

放棄巨大名和利

國黨變質真可惜

反共骨氣已匿跡

中國建國七十二年後，連續兩天之中，破紀錄地差遣戰機，到台灣臨海騷擾，根據美方專家分析，這樣的不尋常舉動，除了藉此分散中國人的注意力外，也在訓練解放軍對台灣的認識，作為未來的作戰準備。不知是中國國內抓狂，或是趁美國無暇關注，中國今年出頭特別多，製造台海軍事緊張，對台灣經濟施壓，年初禁止台灣鳳梨，最近還以食品安全為由，封殺台灣的蓮霧釋迦。而多年來，在中國的台灣演藝人員，早有人在屋簷下的苦衷，現在似乎更嚴重，不但不敢有任何反共的言行，連要關心中華民國台灣，都提心吊膽，深怕在中國的舞台被封殺。當中國對台灣充滿敵意時，新任的中國國民黨主席，當選後對中國發言，還在日期上，隱匿中華民國，對中國展現善意誠心，卻苛責執政黨，有些聯共制台的意味，讓人看了寒心。四十二年前，聽了小城故事，現在回顧起來，鄧麗君的歌聲，令人懷念，她對反共信念的堅持，更是絕響。來段台灣話吧。

軍事經濟若妖精

歹心欲伙台灣驚

懷念麗君水歌聲

堅持台灣逗陣行