黃媽典，1893年5月5日，出生於日治時代台南州東石郡朴子街，自幼聰穎學業優異，1913年畢業於總督府醫學專門學校，最先擔任的公職是嘉義廳囑託，從事公共衛生防疫和診療，對瘧疾防治和鼠疫撲滅頗有建樹，後回故鄉朴子開設德壽堂病院，由於醫術高明且對窮苦病患經常免費施醫，深得地方民眾喜愛，鄉親暱稱他為「媽典仔」。1924年黃媽典28歲時被日本政府任命為朴子街第一任街長（今之市長），任內，他興建自來水廠、街役場、內厝大橋、朴子小學、朴子女子公學校，還為了撲滅鼠疫奮不顧身帶領衛生人員搶救民眾生命，政績涵蓋衛生、交通、教育、水利、商業，為朴子市奠下了日後發展的基礎，深獲鄉親的敬重。1926年被任命為台南州協議委員，1932年被任命為總督府評議委員，可見其當時頗受日本政府之重視。

黃媽典不僅是優秀的醫師和政治家，他也展現了相當傑出的企業經營頭腦，他是東石自動車株氏會社的創辦人兼社長（二次戰後改為嘉義汽車客運股份有限公司，他是董事長兼總經理），他還經營許多企業擔任重要職務，如「台朴拓殖公司理事兼公司長」、「台朴腳電燈株式會社監察役」、「朴子腳畜產株式會社取締役副社長」、「朴子信用組合監事」、「朴子建築信用購買利用組合」的理事組合長、「台灣合同鑄造株式會社」專務取締役，二次戰後他還被推選為「台南縣商會理事長」及「台灣省商會聯合會理事長」，可見他在企業經營上也是相當成功令人敬佩的實業家。

1945年二次大戰結束國府來台後，這樣一位日治時代為鄉親愛戴的醫生、政治家、實業家，由於受到民眾支持，於1946年黃媽典被選為台南縣的參議員，不幸的竟然在1947年的228事件中，因為參加228處理委員會，他被指控當時組織自衛隊，接收地方警察的武器維持治安，發表言論意圖傾覆政府，而被指為台南縣的暴亂首謀，被逮捕後慘遭刑求並遊街示眾，以繩索綁於軍用吉普車後拖行倒地，仍殘酷的將他拖至新營圓環示眾槍斃。黃媽典未受審判即被槍決示眾，這是獨裁專制國家沒有人權法治的典型寫照，在當時年幼的台南崑濱伯和出身新營世家的沈柏青醫師年少時都目睹這慘況現場，終生難忘國民政府對台灣上一代知識分子的暴行！而當時年僅12歲的沈柏青醫師其父親新營名醫沈乃霖也在當時被捕入獄。日後成為外科醫師的沈柏青說：「我雖然是醫生，看過很多過世的人，但第一次看到被槍殺的就是黃媽典」。

黃媽典在台灣現代史上最慘重犧牲的228事件中喪失了生命，年僅55歲，正值壯年，事業發展的巔峰，但台灣人的歷史宿命成為他無奈的悲劇。然而，朴子人迄今懷念難忘黃媽典的貢獻，朴子市徽上的水道頭圖案即是紀念黃媽典1934年興建水道改善朴子水質及公共衛生的貢獻！

陳永興醫師敬邀

《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講

陳永興醫師一輩子都在尋找對台灣最大影響與貢獻的工作，並做突破性的發展——1987年推動228和平日，開放台灣人受白色恐怖禁錮的心靈；2014年籌辦《民報》，讓更多民主、自由的觀念能夠有一個發表交流的平台；2020年8月出版《我的人生交響曲：陳永興七十自述》紀錄台灣這五十年來的民主運動史。他又積極整理這本《台灣醫界人物百人傳》，讓年輕世代能夠認識醫界前輩的努力、奉獻、事蹟、遭遇或冤屈。



陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》。圖／玉山社

新書發表會暨演講場次

台北場—2月25日（禮拜四）下午2：00〜4：00

地點：二二八國家紀念館

地址：台北市南海路54號



台中場—2月27日（禮拜六）下午2：30〜4：30

地點：台中市中央書局

地址：台中市中區台灣大道一段235號



高雄場—2月28日（禮拜日）下午2：30〜4：30

地點：高雄市立歷史博物館

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

報名網址： http://auto.52salon.com/736/define?new_sn=8675