有名的統派學者趙某，最近寫了一篇〈人民不願意上戰場，誰之過〉的文章，所以依照他的思考邏輯，依樣畫葫蘆，我寫了人民好戰，誰之過？一件事情兩種觀點，只為證明一件事，這是個無聊假議題，有腦袋的學者不為也，會寫這種廢文的人肯定別有用心。

趙學者說，民調顯示：中共戰爭威脅下，51％老百姓不願意上戰場，65％人相信中台開戰，美國會保護台灣，但是願意為台灣而戰的美國人，只有41％，所以作者擔心台灣只抗中，不保台。

讀起來，似乎很關心台灣，但背後意思，就是要和解、投降，卻不是譴責好戰的一方。

人類喜安逸，不喜勞動，更討厭殺伐，這是真理，可以躺著吃飯的話，就不會想出門覓食，飢餓是早期人類戰鬥的原因，因為飢餓必須覓食，才出現領域感的擴張，從狩獵覓食進入遊牧，又因為戰鬥殺戮，產生仇恨，有仇恨，才有戰爭，而形成惡性循環，隨著進化，分散的戰鬥變成部落戰鬥，這是人力擴充，經過戰鬥征服，部落又擴張為國家，人類的欲望也從溫飽擴大到其他精神層面，包括性欲望、權力欲望、領土欲望，例如歷史上最長期的英法百年戰爭，原因就是想爭權力和擴張領土；造成戰爭的遠因是征服者威廉，他是法國諾曼地的王公，卻跑去英國征服英格蘭，權力領土從法國擴張到英國，法國國王威廉本是法國貴族，他征服的土地應屬於法國，為了這個問題爭吵二百年，無法解決，到了1337年，英王愛德華三世為了征服蘇格蘭，屢次挫敗，因為法國支持蘇格蘭，愛德華知道真正敵人是法國，這個理由成了日後 戰爭導火線，打打停停，長達百年。

看看人類史上戰爭，不是領土爭執，就是宗教歧異，前者涉及物質生存權，後者涉及精神層面的安慰，而這兩種戰爭，最容易變成因果循環，也最容易引起報仇，納粹德國挑起二戰，是為了報一戰失敗，巨額賠款仇恨，日本侵華為了領土擴張，歐洲十字軍東征，是為了報復南歐被穆斯林統治八百年，這些戰爭的發起，需要動機，更需要可以鼓動人民投入戰爭的狂人領袖。

戰爭會死人，所以，沒有人會欣賞讚美戰爭發起者，不管發起戰爭理由多麼冠冕堂皇，因此，正常人討論戰爭話題，百分百指責企圖發起戰爭的人，不會指控受侵略方，抵抗意願有多高，或者是多麼缺乏抵抗意願，在殺戮血腥面前，普通人表現懦弱或者珍惜生命，其實再正常不够了，所以，不管有多少人願意上戰場，人民都必需尊重，也因為，多數人討厭戰爭，所以才有顧傭兵的行業，也才有軍人的設立，國家為了保護人民，才會設立國防部。

全球遭受戰爭威脅的國家並不多，例如大洋洲國家，你問他是否願意上戰場，他會說：你瘋了嗎？問這款問題。

但是台灣不同，台灣處在被中共戰爭威脅的前線，中國人或許不是好戰者，問題是中共政權是一個非理性團體，獨裁者駕馭著腦袋兩光，心思簡單的奴隸，他們所信仰的領土完整，政黨仇恨，是獨裁者刻意製造戰爭的理由，台灣人無力在議題上爭吵，只好行使抵抗權，抵抗戰爭，爭取生存，保護家園，是人性使然，實在無需在這種多少人上戰場的議題上作文章。



沒有人會欣賞讚美戰爭發起者，不管發起戰爭理由多麼冠冕堂皇，因此，正常人討論戰爭話題，百分百指責企圖發起戰爭的人。示意圖／擷自總統府flickr

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