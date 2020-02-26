在移民署及警政署通力合作下，協尋到照顧北部翁的外籍看護，目前已確診感染武漢肺炎，相關活動足跡將盡速公布。圖/擷取自疫情中心直播

台灣感染武漢肺炎的確診病例今天再度新增1例，為國內累積第32例，新增案例是北部翁案27的一名非法外籍印尼看護，目前外籍看護所接觸的醫護人員採檢全為陰性，排除院內感染的可能，尚在追蹤該名看護的接觸史，指揮中心將盡速公布看護足跡，此起家庭群聚感染累計已有6人確診。

國內第三起家庭內群聚感染，案27歲老翁的孫子、老翁大兒子案28的兒子，該名孫子曾於2月11日及19日至醫院探視案27阿公，當時無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，昨日確診後已收治醫院隔離觀察。

第31例11歲男童，是小學五年級學生，也是台灣年紀最小患者，昨天並沒有上學，但寒假期間有上補習班，指揮中心已經通知地方教育局及衛生局，將匡列在補習班的接觸者包含師生與其他同學，該班也將停班，並進行居家隔離，目前採檢11歲學童的接觸者54人。相關處置分為兩類，第一、同班上課者必須居家隔離，不同班則會自主健康管理14天。

除了親屬外，此起家庭群聚感染也擴及照顧案27老翁的印尼外籍看護，是一名30多歲的女性，指揮中心表示，目前雖已排除該外籍看護接觸的醫護人員，但他在院外所接觸的對象目前尚在匡列人數當中，將盡速公布其足跡資料。

​指揮中心表示，該名非法移工在2月11日至16日照顧在醫院的指標個案，當指標個案於23日確診後，就聯繫不上此名看護，進而請求警政單位協尋，最後大約花費4小時左右成功找到人，並送往醫院隔離採檢，僅有輕微喉嚨不適，屬於輕症的個案。

莊人祥指出，此名看護在離開指標個案後，又前往另一家醫院照顧另一名病人，相關接觸者都會列入採檢名單。

針對案27相關群聚事件，疫情中心截至目前共掌握接觸者744人，並採檢153人，其中5人陽性(案28至32)、141人陰性，其餘檢驗中。