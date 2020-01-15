去年10月回花蓮，和叔叔嬸嬸出遊吃飯，聊到選舉，我說，這次蕭美琴一定選不上了，叔叔和嬸嬸都沒說話，事實，像噎在喉嚨的湯圓，我們吞不下，也吐不出來，難以言喻的心情就這樣鬱在我們的心底。

那些年，傅崐萁很風神的時候，先生與我，和父母騎車出遊，即使在人煙罕見的鄉村小路上，時不時，傅崐萁的巨幅看板就會出現和我們打招呼，我的美國先生搖頭地說，這真是不公平的競爭啊。我說，嘿，人家有錢，你能怎樣？

在花蓮，如果你不是軍公教，或在如台電、亞泥、台肥、紙廠等這些地方工作，有穩定的不錯薪水，就得要有成功的小生意或在這成功的小生意裡受雇，才能不被生活經濟所煩擾。每年回花蓮，一定和先生四處走走逛逛，總會發現，許多店家又關門，當然，也會新開些店。花蓮這樣人口稀少的地方，若非實力堅強的店，必定很快陣亡。我父母的店，房子不是他們的，但這些年來，房東從不想漲他們房租，反而非常害怕我父母要搬走。因為，在我父母之前，這位房東常在換房客，每次漂亮開張後，1年或2年，就倒閉，只有我父母的生意興榮。

花蓮這麼藍有歷史背景

我的阿姨，還有一些我父母的朋友，他們都有2份工作。因為教育程度不高，沒有特殊技能，只能做些零工，如：清潔工、洗碗工、送瓦斯、開計程車等等。除非他們的子女有點成就，可以照顧他們，他們這輩子就是要一直工作到老死，而且終生過著比貧困好一點點的生活。因此，當年縣長傅崐萁推動「零元上學」——國中小學免學費和免費午餐，是多讓這些家長心存感激啊。一次，我和先生去買煎包，與包煎包的年輕媽媽聊天，她就極盡感激地說到這件事，雖然她還有另一份餐廳洗碗的工作，但仍經濟負擔沉重，傅崐萁的政策對她的幫助很大。所以，當選舉來了，他們不投傅崐萁或他的太太徐榛蔚嗎？

當然，花蓮會這麼藍，是有歷史背景的。

從小，我就常聽到大人說哪個議員是流氓、買票等等的事。那些流氓，受到黨國的培育，開始從政，然後，慢慢地他們有好聽的名字，叫做地方派系，而且經過幾代的漂白，新的一代，斯文又有好的教育背景，看起來都清新了。當然，他們的人脈、影響力也在好幾個10年間扎根扎得既深且廣。因此可以想像，新的、外來的、非藍的人，要找個空位播種會有多不容易。

花蓮，還是個有非常多榮民的小城。以前，我的國高中同學，約有3分之1人的父親是所謂的外省人。我家附近，則有三、四家清茶館——賭博館，百分95以上的賭客，都是外省伯伯。這些伯伯，即使有很多人是被抓夫的（強迫當兵），他們仍敬愛兩蔣，所以一定是投票給中國國民黨的。而有結婚的，即使他們的太太是閩南人、客家人或原住民，他們的子女都很自然地認為自己是中國人，和他們的爸爸媽媽一起支持中國國民黨。事實上，我也曾是忠貞愛黨愛國的女孩。即使，我在大學上了詹素娟老師和張炎憲老師的台灣史，我都得要再過了10年左右，在美國，因先生的幫助，才覺醒。而我，是閩南和客家的後代喔，那麼，那些外省人的後代呢？是不是需要更多時間和思想的刺激來挑戰他們的感情認同呢？

這樣，花蓮，就像許多人說的，沒救了嗎？經歷過思想翻轉，最後覺醒了的我，不認為花蓮沒救，只是需要非常深厚的耐心去努力與等待，並且認清事實：我若花了15年才覺醒，他們可能需要50年，而且，有好些人，在老死前，都不會改變，畢竟，花蓮很美，很藍——天藍，水藍，人正藍。