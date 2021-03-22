國際重視的中美阿拉斯加會談結束了，這是拜登政府和習近平的正式交手，也是美國對中共的警告，3月21日，日本政府已經表態，只要台灣有事，日軍將會支援美軍，意思就是，在美軍尚未進到台海戰區之前，日軍將會協助台灣反擊共軍，還刻意展示八艘神盾艦，日本與台灣唇亡齒寒，以中共的野心，拿下台灣的下一步就是日本，日本居於自保，必須捍衛台海，印度和澳洲軍隊也會趕到台海，南韓是否出動，仍然未定。

南韓角色相當尷尬

美國圍堵中共的戰略布局裡面，南韓在這次的四方會議，腳色最為尷尬，因為，南韓的危機並非來自中共，而是北朝鮮，所以南韓需要美軍援助抗擊北朝鮮，卻又與中共維持友好，甚至想要在美中之間漁翁獲利，問題是南韓的地理環境無法像新加坡，亞洲的動盪歷史因素，南韓也是當事國，卻又不願意擔任第一島鏈的衛兵。

會談之前，國際媒體已經預料，中美這次會談不會有任何結果，沒想到會談過程比預料還要火爆，兩國對於西藏、維吾爾族、蒙古、香港、台灣五個議題畫出紅線，說穿了，五個議題，只有一個議題——「台灣」，前面四個議題，木已成舟，已經無法恢復，維吾爾族人權已被迫害，西藏人旅行被禁止，蒙古語言正在消失，香港民主終結，美國能做的就是懲罰，經濟封鎖，卻無法改變事實，現在，只有台灣正處在兩國衝突核心，台灣的未來將是美中兩國爭霸的勝負因素，英國BBC的會後評論註腳最深刻，請世界繫好安全帶，一個動盪的國際即將展開，美國媒體稱呼這一天是「冷戰2.0版」。

外交戰狼果然無理，楊潔篪會談一開始，就向美國嗆聲，「美國的民主制度需要世界評審，但是，中共的制度只有中國人說了算」，簡單說，「阿共對14億人的奴隸制度，包含對不願意臣服的邊疆少數民族，實施集中營洗腦，是中國人心甘情願，不需要老外指三道四」。

同樣這一天，美國國會議員提案，撤銷中國最惠國待遇，這個貿易最惠國是柯林頓送給中國禮物。20年前，美國很天真認為加緊提升中國經濟建設，會使中國走向民主，融入國際社會，接受世界規範，一旦中國最惠國貿易待遇被撤銷，美中的經貿實際脫鉤，就無法避免，問題是，這一天會很快來臨嗎？

同時間，美國眾議員提案要求美國政府努力拔除中共在聯合國安理會的權利，中共的否決權行使已經是世界的亂源，這也是美國養虎貽患的結果。

「一中原則」衝突來源

美中最大的衝突還是「一中原則」，美國的「一中政策」裡面，保留台灣不屬於中國的隱晦文字，這是季辛吉所說的「建設性模糊」，因為，從1971年起，美國支持的國民政府代表中國權利被推翻，但是，蔣介石堅持自己代表中國，美國企圖製造「兩個中國」的策略無法實施，為了「聯中制俄」以及台海和平，弄出了模糊政策，後遺症卻影響至今，中共認為美國認知台灣是中國一部分，這個認知的意思就是承認，美國卻反對這種說法，英文「認知」和「承認」屬於兩個文字，至於這個中國是哪一個中國，當然以合法進入聯合國的中共政府代表，國際社會也普遍認為，中共的確代表中國，今天，台灣屬於哪一個中國，變成中美衝突的核心利益。

軍事是中美爭霸的條件之一，另外一個條件是科技，而且科技和經濟實力更是密不可分，美國知道，武漢瘟疫之後，美國人死傷慘重，一口氣無處發洩，仇中的社會氛圍更加明顯，導致很多黃種亞裔人族群也遭到池魚之殃，但是，實質的美中脫鉤，比過去圍堵蘇聯更困難，過去，蘇聯經濟自己形成東歐集團，與美國和西方國家甚少貿易，如今，美中貿易質量上升，中共經濟體相當與美國，可以說美中兩國經濟等於連體嬰，很難切割，這也是美國抗擊中共最困難的地方。

不只如此，中共利用美元滲透到歐盟國家，使西方民主國家的聯手遭到破壞，幸好武漢瘟疫打擊全世界，卻也因禍得福，讓歐盟國家從中共的滲透下覺醒，歐盟已經表態，就算國際恢復來往，也不會承認中共製的疫苗護照，這恐怕是中共始料未及的。



作者指出，美中會談一開始，楊潔篪就向美國嗆聲說，「美國的民主制度需要世界評審，但是，中共的制度只有中國人說了算」。圖／擷自公視新聞影片