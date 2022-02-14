中共舉辦冬季奧運會，目的不在賺錢，在於漂白它的騙殺邪惡本質，藉此迷惑世人。

法鼓山有一個匾額，寫了四個大字「本來面目」。要認清一個人本來面目，善良或邪惡，察其言觀其行，倒不困難。同樣的道理，要了解中共的本質，觀察他們的行為及言論，也不是困難之事，只是要更高的知識及智慧，因為，他們的騙術太厲害了，段術不夠， 容易被騙，遑論揭穿他們的真面目。

高明如美國人也被中共孔子學院滲透了幾十年，最近才發覺。美國人前後被中共騙了數十年，包括韓戰不出兵的天大謊言，最後還是出兵，連毛澤東的兒子都上戰場。冷戰時期美國聯中抗俄幾十年，及共產黨可以被改變的思維，美國人完全被騙，近幾年才覺悟。尼克森及季辛吉被中共玩弄於股掌之中，這是美國歷史上說不出口的恥辱及痛苦。

孫文被聯俄容共一句話，改變中國歷史，孫文要是沒有被騙，搞不好中國共產黨早已消失在中國歷史，不會有反攻大陸四個字，也不會有小心匪諜在旁邊的警告。蔣介石與毛澤東的政治協商會議，事實證明蔣被毛所騙，最後江山拱手讓人。台灣不知死活的政黨及人民，有多少茫然無知被中共所騙？他們的統戰入島、入戶、入心，不是玩假的，這些人看穿了嗎？還是被騙的團團轉？恐怕有人還是很愚蠢，心存幻想。最好不要變成惡夢，影響眾多清醒國人的生命。

湖北出生的知名已故哲學家及思想家殷海光，曾說中國共產黨是中國社會病理產物，中國共產黨是絕物，中國共產黨的問題是絕症。他的反共是，共產主義跟他的自由主義水火不容。不像老蔣反共是共產黨奪走他的江山、地位。他痛斥共產黨以撒謊為真理，視陰謀為珍寶，以食言而肥為家常便飯，視反覆無常為得計，無信無義，無父無子。你不消滅它，它就消滅你，今天不消滅你，明天、後天一定消滅你。殷大師所言鞭辟入裏，十分貼切。中共的真面目是，騙、殺二字。這些活在台灣卻親共投共的人，豈能為自己私利，讓2300萬人陪葬？我們反共，是天生的本能，因為，我們要生存，我們要活下去，如此簡單。