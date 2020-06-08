宜蘭縣內寺廟和教堂，比村里數還要多，這是台灣罕有的現象。根據初步統計，宜蘭縣十二鄉鎮市原有263村里，1978年3月調整行政區域後，只剩下232村里，可是全縣共有309座寺廟，92座教堂，平均每一村里有1.75座寺廟教堂。在各鄉鎮中，宜蘭市有47座寺廟，10座教堂，占第一位。其次是冬山鄉共有46座寺廟、頭城鎮有45座、五結鄉有44座、蘇澳鎮共41座、礁溪鄉和壯圍鄉各28座、三星鄉25座、員山鄉24座、羅東鎮22座。

宜蘭在嘉慶年間，設廳治以來，不論政治、文化、經濟都剛上軌道，為求生活多一層保障，居民紛紛覓求心靈歸宿。宗教信仰可以沉澱人們思緒，也可以讓心靈上有所寄託。在宜蘭民間，對於鬼神之說，多數人大多抱持著虔敬的心態對待，由宜蘭市眾多的廟宇就可窺知一二。全市目前有57間廟宇教堂，現擇要介紹。

宜蘭市之寺廟建築，多設立於清代以前，初期為移民欲尋求心靈慰藉而設，墾拓完成後墾民定居、經濟穩定，寺廟之改築興建，才開始日漸頻繁。根據研究，確知建於戰前之寺廟中，創設於清治時期有３１座，日治時期僅有８座，主要原因為自大正４年（1915）發生台人結合宗教力量，而起之「西來庵抗日事件」後，日人對台人宗教便開始有所限制，其後之「皇民化運動」（昭和12年，1937）使得宗教建築之發展更受到壓抑。

在地理區位分布上，舊城內及其北側為寺廟建築最密集之區域，乃因此區為宜蘭市最早之發展區域，是為政治、經濟及文化之發源地與人口聚集區，故寺廟均集中於此。

觀看廟寺格局是指建築物的整體配置。一般而言，建廟之初要堪輿專家看風水、定方位，依照主似神的神格等級，決定寺廟的大小規模。宜蘭寺廟常見格局，則可分為單殿式，為各種寺廟之基本型，只有一個拜殿。如一般田間的土地公廟。單殿式，又可分單開間式（武營廟）、單殿三開間式（慈雲寺）、單殿護龍式（五穀廟） ；兩殿式包含前殿與正殿，兩者間以廊道或拜庭相連，如城隍廟；及三殿式包括前殿（三川殿）、後殿與總殿，以廊道或拜庭相連，如昭應宮等５種。在建築構造上則沿續傳統閩粵之木構造建築風格，且以穿斗式之構造為主，少數為華麗之疊斗造（如昭應宮之前殿及正殿）。外牆則多為磚砌斗子牆（如昭應宮、慈雲寺等）。石材以昭應宮之青斗石及泉州白石最為上乘，餘者多為砂岩或卵石。

宜蘭寺廟還有二大特點：可見到不同鄉土守護神和功德牌位。由於宜蘭是各籍移民合作入墾地，漳州人奉祀的開漳聖王，建有20多座廟，占全台開漳聖王廟總數將近40%。泉州人則敬拜法主公、清水袓師。客家族興建的三山國王廟有26座之多，占全台總數的21%。在宜蘭各處寺廟中，常會有在邊殿供奉早期開拓先賢的牌位，是其他地方罕見的。這反映宜蘭民眾，感懷先民，昔日艱辛墾拓之情。另外，宜蘭「扶鸞」風氣很盛，是台灣設立鸞堂最多地區之一，同樣也可看出以往開發過程中，在面對不可預測的天災、人禍情況下，人們因而產生的一種心理寄託。

宜蘭寺廟：祈求保佑

古城中心點：昭應宮

媽祖信仰為清代台灣漢人移民重要，且普及的民間信仰，為漢人移民主要心靈慰藉，清朝為了順應民心，特別在台灣施行，凡是廳治所在地的媽祖廟，一律撥官費敕建。

面山不面向大海媽祖廟

宜蘭昭應宮建於清嘉慶十三年（西元1808年），至今已有兩百餘年的歷史，主祀神祇為庇祐海上眾生的媽祖，在初建時原為面向大海，到清道光年間，改建為三殿式廟宇，方位也在此次改為面山，相傳是為改變文運，成為台灣少見面山的媽祖廟宇。

宜蘭昭應宮，又名天后宮，原坐西朝東，道光十四年重建改為西向，乃因地理師占卜易西向，蘭邑士子，必主「科甲聯登」果然，楊士芳、李望洋等人相繼進士，舉人及第，文風丕振，譽滿全台。

昭應宮一直以來都是鄰近民眾聚會的場所，日治時期文化協會與民眾黨更曾在廣場前宣揚民主思想。昭應宮雖然歷經多次修築，但廟宇中的裝飾工藝依舊保持原貌，精緻的龍柱、青獅及壁堵，皆相當具有特色，廟中尚保有清道光年間的「澤覃海宇」古匾，並經評定為三級古蹟，是宜蘭擁有崇高地位的廟宇。奇特的是廟的名稱，並不是我們所俗稱的「媽祖廟」，因為和一般媽祖廟不同的是：昭應宮是由皇帝所勅建的。

宜蘭本地最具價值之廟宇

宜蘭昭應宮正殿主祀「天上聖母媽祖」，後殿一樓從祀「觀世音菩薩」，二樓供「水仙尊王」。左龕並供開發宜蘭有功三位名宦木雕像，中坐楊廷理、左為翟淦、右為陳 蒸，三任通判，均作清制官服，俗稱「三大老」。據瑪蘭廳誌記載，楊公開蘭設治，深得民心，崔公勤政積勞，歿於公廨，陳公愛民惜士，不名一錢，故蘭人感而祀之。宮內保存其多歷史文物，匾額計有光緒後，御賜「與天同功」，道光「澤覃海宇」，通判丁承禧「澤周海甸」，總兵張兆連「恩周赤子」及嘉慶十五年首任通判楊廷理之古香爐等，均為稀世珍品，評價極高。

昭應宮屬於臺灣早期長形式的建築系統，面寬三開間，從廟埕至後殿，深達六十多公尺。前殿、正殿的大木結構，細部木雕，石柱、石雕或門窗等，大多是 1834年所改建時的原始物件，雕工精湛絕倫、構圖圓潤流暢，是臺灣目前所保存清代道光時期，廟宇中的佳作。正殿內部格局高敞，簡潔而疏朗，透顯出祭祀空間的莊嚴和肅穆。 因此整體而言，不管在歷史條件、建築組構、裝修手法或材料選用上，昭應宮均是屬宜蘭本地最具價值之廟宇。其他古物如數方古匾等等，也都增添了昭應宮的光采，此地是宜蘭信仰文化之重鎮，亦可見宜蘭人對開蘭先賢的緬懷之情。



200多年歷史的昭應宮。圖／李界木提供



昭應宮是由皇帝所勅建的。圖／李界木提供



宜蘭市昭應宮空間配置圖。圖／廟方提供



三位先賢：三大老。圖／李界木提供



看起來只是一口很普通的鐘，沒想到居然是咸豐九年的古物。圖／李界木提供

城隍廟

城隍神的信仰年代久遠，舉凡一個地方有建城者，便要建廟祭祀以守護城池。宜蘭舊城噶瑪蘭城建城不久的嘉慶十八年（1813），由官民募捐動員民工興建而成，屬於宜蘭舊城重要官廟之一。

宜蘭市的城隍廟歷史超過二百年了，至今已經過四次整修，其廟宇彩繪在日治時期的昭和七年（1932）及戰後的1983年經兩次重繪，日治時期由曾萬一負責，戰後由其子曾水源負責，而今，除三川殿重繪外，廟裡內景仍然保存著將近四十年前曾水源的彩繪作品，令人印象深刻。

以民俗信仰大拜拜請客而言，宜蘭市的東嶽大帝的東嶽廟和城隍廟，與宜蘭市民關係最為密切。每年的農曆二月初八是城隍老爺聖誕，和東嶽大帝一樣，生日前一天晚上有「暗訪」，隔天有繞街出境的「日巡」，宜蘭市人山人海，家家戶戶辦桌請客，不醉不歸，醉了也可以不回家，睡在路旁也沒有人管，那種人山人海，熱情款待、邀酒的情形，幼時常見。

城隍神明一般叫做城隍爺、城隍公或城隍老爺，掌管陰陽兩界，官府若有懸案難破，也會前來燒香擲筊問事，而一般小孩子若不受教，家長也可以拿小孩子的衣服，上面壓著竹棍，擺放在供桌上，祈求城隍老爺作主，教導孩子。另外，廟裡尚掛著清代以來的大算盤，並有當時通判所題的詩：「世事何須多計較，神天自有大乘除」。



由於城隍廟屬陰廟，所以在建築上採取較低矮、具壓迫感的設計，整體感覺陰冷深邃，別具幽冥世界的氣氛。圖／李界木提供



一進城隍廟，左右兩側即有大神將。城隍爺、七爺、八爺是早期由先人從中國迎請到噶瑪蘭，是宜蘭市內歷史悠久的廟字之一，也是清代少數能列入『官祀』的廟宇。圖／李界木提供



宜蘭市城隍廟左側有間比較小間的夫人宮，祭祀城隍夫人。圖／李界木提供



感應宮與城隍廟相鄰。圖／李界木提供



感應廟主祭祀呂洞賓，旁邊還有仿呂洞賓黑白畫像。圖／李界木提供



宜蘭市城隍廟口麵店，擺在戲台上。創立於1927年算是阿嬤等級的宜蘭在地美食。此店菜單: 豬肝、豬心、豬肺、豬頭肉、阪肉、三層肉、肝連、沙魚烟、鴨腸、粉腸、魚丸、青菜、粿仔、米粉、大麵..........都是循傳統做法手工特製。圖／李界木提供

慶和廟

慶和廟創建於嘉慶20年（1815），源於清代宜蘭舊城舉人林廷儀，及地方士紳潘乾鐘、蔡春芳等倡建。據耆老的描述。位在宜蘭舊城北門外的慶和廟、和宜蘭舊城內的靈惠廟、城隍廟同稱為「蘭陽福主」及「開蘭屏翰」的三大古廟。中秋節慶廟前的「擊鼓邀月」與「北管清代子弟排演」是地方上重大樂事。相傳林廷儀考上舉人後，每年中秋節的晚上會在廟裡舉辦「擊鼓邀月」的活動。就是請人煎製番薯餅，然後排隊矇住眼睛，手執鼓錘，徐徐前進擊鼓，擊中者則獲得餅一塊。第一個擊中者，則有餅十塊，每年中秋節黃昏未到，大人、小孩都已排隊等著擊鼓，這個餅俗稱「舉人餅」。

現今的慶和廟早年為墳墓，貧窮沒家者於此搭草寮居住俗稱乞丐寮。日治時期，遷移墳墓，骨骸另葬於員山公墓，後來才於此建廟，其廟宇改建多次成現今樣貌，一般又叫做「馬公廟」或「馬舍公廟」，因馬仁為開漳聖王陳元光的部將之一，後被封為「輔順將軍」，是舊城北門外重要廟宇。



慶和廟。圖／李界木提供

文昌宮

有關文昌帝君這位神明的由來，就是文昌帝君又叫做梓潼帝君、文昌司命，奉為掌管考試、命運及助佑讀書的神明。一般和關聖帝君（文衡帝君）、呂洞賓、朱衣夫子及魁星統稱五文昌帝君。宜蘭的文昌宮是文昌帝君和關聖帝君合祀，即被供奉在同一廟宇裡。

文昌廟創建於嘉慶二十三年（1818），通判高大鏞爲使讀書人在精神上有所寄託乃興建本廟。道光二十五年（1845）通判朱材哲改建，並增奉關聖帝君，文武帝君並祀，所以又叫做「文武廟」。

文昌廟特殊之一，乃神明牌位漢滿文並列，自建廟保存至今為鎮廟之寶。早年宜蘭西皮、福祿兩派樂團常起爭執甚或械鬥，本廟另祀有西秦王爺神像，為福祿派重要聚會場所，近年樂團盛況不再，相關戲服文物已移至國立傳統藝術中心展示、擺放以供遊客觀賞。

文昌廟，另外合祀原奉祀於仰山書院的「五夫子神位」及造字先師「倉頡夫子神位」，是學子多年來祈求考運亨通的主要場所。

文昌廟早年廟埕寬廣，是宜蘭市熱鬧的地方，清代童生考試即在文昌廟後的考棚舉行。另外，宜蘭有名的仰山書院也設在文昌廟，可惜近年來因種種因素，都已被拆除，不見當年的樣貌了。



文昌廟。圖／宜蘭市公所



滿漢文並列的關聖帝君牌位。圖／李界木提供

光明寺

清水祖師廟：是早期當地先賢於嘉慶二十五年歲次庚辰《西元 1820年》由福建安溪清水崖分靈，中國按奉來宜蘭市光大里《新厝仔》供奉，距今將近二百年歷史之久，盛傳日治時期流行鼠疫難醫治，於是有人割香，請淡水祖師公來協助，首由呂姓與潘姓的神明會，日後信徒聚增籌組敬神會，輪值恭奉，神明會由眾信徒每年舉行祭祀會內活動，使原本並沒有建廟輪流奉祀爐主家中，居民要奉祀祭拜不便。至 1970年信徒發起建廟，由地方及社會熱心士紳鼎力支持， 1981完成初期工程。據潘太太口述：約1970年神明會中，當地善士呂旺欉先生，於喝醉酒時誇下海口，允諾同意提供土地百坪《含蓋今路地部份》做為建廟用地。《即今廟址，當時是沼澤地》。1970呂旺欉先生之一片善心，捐地促成建廟《飲酒起廟成為至今梓里美談》，由眾發起人，今廟成為當地信仰及休閒活動中心及鄂王里社區發展協會辦公處所。每年農曆正月初6、11月6日及7月28日，分別為祖師公生日及普渡。

鄂王里現存有潘氏古宅三合院，其廣場是鄂王里社區發展協會成立發起地。厝後古井，而古井是相傳為嘉慶年間昭應宮的工匠所早鑿，至今已二百多年，也是舊時當地居民重要飲水來源井。而呂氏聚落位於現今社福大樓南側，原由呂阿秀《呂川長祖父》從員山三鬮仔遷來，當時四周均為農田，連今電力公司尚未興建，無人居住，故稱《新厝仔底》又叫《姓呂仔底》。舊時光明寺祖師公，由呂氏家族割香而來，後又捐地蓋廟蔭庇鄉里，在地方傳為佳話。



祖師公廟：主神奉祀《清水祖師》左殿《觀世音菩薩》右殿《福德正神》左右護法 《招應尊》。圖／李界木提供