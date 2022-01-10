古云：百無一用是書生；今曰：非也，無用之用可當外宣！

外出等候公車時，在候車亭的市政電子櫥窗，驚見台中市四所大學校長輪流配合市長演出亮麗的市政成績單。哇！這個年頭的大學校長「不務正業」地演出市政秀，不也「斯文掃地」乎？大學校長的形象權竟然如此賤售，不可思「義」也！大學校長被「賣」了，不但幫人數鈔票，還連聲道謝不已。如此身教，正是踐踏高等學府掌門人的代表作。

原來，台中市政府利用四所大學申請到三十幾億的「前瞻計畫」，整頓台中市境內的四條河川，如今大功告成，市府以大外宣：「一所大學守護一條河」（註1）以廣告「富市台中，活水興利」的偉大成就：「協力推展在地水環境」。在廣告片中，市長帶領東海、中興、逢甲和中教大的四位大學校長，「獻身」說法，為市長「抹粉擦口紅」，還得意忘形地謝聲不斷。候車亭的一位學生突然貿出一句：「丟人現眼」；看來，年輕人的腦筋還比較清楚。

已被「整頓」的四條河川中，東大溪算是最「新」的成績單，東海大學也是四所大學中「投資」最大的高等學府。它的成績單就是水泥化的東大溪前段、斷斷續續的約五百公尺長的「東海運河」、和鷲佔鵲巢的「市政環境教育館」。東海「投資」了0.24公頃的校地，和被佔用1/4的綠之星空間，成就了三億工程的市政建設，竟也成為「東大新聞」的輝煌成績。

整個「東大溪亮起來」（東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫）的工程中，從頭到尾，東海大學只是配合演出的角色，環境工程系全沾不上邊，生態相關單位只有敲邊鼓的陪襯，園景系也只能袖手旁觀，大學的主體性根本談不上，學術尊嚴只受到表皮的尊重和口舌的讚許而已！最後還被「收編」要求「協力推展在地水環境」，市政府儼然成為東海大學的「上級單位」，難怪校長還喜敦敦地在市政大外宣中配合演出。由此可見這位女市長的「媚力」無邊，足以讓四位大學校長成為「入募之賓」，宣告即使行政院長都不敢擅權到要求高等教育單位要執行「一所大學守護一條河」的偉大政令！

什麼原因足以讓地方政府的「媚力」凌駕在高等教育的大學之上，而且還能讓大學校長們欣然接受，笑臉稱謝，實在令人百思不得其解。

註1： 一所大學守護一條河 協力推展在地水環境 -大台中新聞