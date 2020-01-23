陳永興醫師日前在微微笑廣播網【聽醫生講看覓】與歌謠大師王明哲春節與談「黨外至今傳唱台灣國家路」。之前並在電台錄新春賀詞，他說：「送豬迎鼠過新年，平安幸福天連天，我是陳永興醫師。祝大家，事事順利、平安如意」。

「大選後有人鬱悶，還在激情尚未回復平靜，音樂對心靈是種很好的療癒，也是一種治療」。陳永興邀歌謠大師王明哲春節與談，現場除播放「台灣」、「海洋國家」外，王明哲並當場彈唱由他作曲，朋友薛伯遠填詞的「海上的樂園」描寫澎湖的情境與描寫林義雄反核的「苦行之路」。民報影音上線後，深獲迴響。

王明哲與陳永興在與談中提及黨外走踏的所在如「元穠茶藝館」勾起不少人黨外的記憶：另如填詞「海洋國家」的政治犯林永生與林義雄核四苦行見證台灣民主的追尋也引發不少網友回響並轉PO各社群分享，網友說，這是台灣人的骨氣。

有網友留言推崇「陳醫師從黨外至今始終如一」、也有網友力推王明哲是一個「以音樂唱出台灣人獨立思考與開創性理想實現盼望的獨立音樂人」；也有網友將王明哲彈唱的「海上的樂園」轉PO給澎湖鄉親，分享對家鄉無盡的愛與驕傲。澎湖鄉親說：就如該歌詞：「掖置台灣海峽的島嶼 親像珍珠 閃爍粒粒光 黑色岩壁 白色海沙墘 海水清 海風涼 美麗景緻 充滿詩意 日出日落五彩滿天邊 船螺聲海鳥啼 親像夢親像詩 澎湖啊~~澎湖 台灣海上的樂園」

網友有感的說：台灣美麗的國家。福爾摩沙「Formosa」....

【影音】【聽醫生講看覓】陳永興VS王明哲黨外至今傳唱台灣國家路(2020/1/22

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