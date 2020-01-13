高達75%創紀錄的高投票率，顯示了中間選民在最後關頭，決定了台灣的方向，挽救了台灣民主。圖／蔡英文競選辧公室提供

分析民進黨勝選的文字很多，但是，我想說，在這次大選中，中間力量拯救了台灣。

從選前民調來看，不表態佔了30%，這些沉默多數，簡單說，就是真正台灣的中間力量，包括很多年輕人，這些人沒有政黨色彩，甚至沒有政治野心，或許教育程度也高低不一，但是，唯一共同點就是站在戰場之外，所以看得更清楚，他們的日常，不會固定吸收單一資訊，所以可以比對，發現真假，保持清醒，過去，他們甚且不投票，超然出塵，但是，這些人在這次選舉中出手，拯救了台灣，也使中共的介選，踢到鐵板。

從高達75%創紀錄的高投票率，顯示了中間選民在最後關頭，決定了台灣的方向，挽救了台灣民主，足足比去年多出15%的選票，投給民進黨，也等於是拒絕中國「一國兩制」，未來，台灣將持續維持「親美遠中」的政策，誠如小英在選後的談話，和平前提是中國必需放下武器，台灣願意重啟交流談判，但是，中台兩國必須在和平對等的環境下，才有交流的可能，意思就是，中國必須承認中華民國存在事實，不能持續以中央對地方，並停止外交打壓，以及經貿封鎖，不阻擋「中華民國台灣」加入國際組織，接受台灣的民主自由方式，這些信號相當明確，可惜，今天中共的回應卻是冷處理，一句，「堅持和平統一，一國兩制」輕輕帶過。

選後無法太高興，經過紅色媒體以及網軍的「認知作戰」，輸掉選戰的韓粉，以及藍營支持者，仍然擁抱紅色媒體，信服具有偏見的反論述，持續排斥綠色媒體，藍綠兩大陣營，已經變成無法理性對談的平行世界，未來任何領導者，都會把團結國家，視為最困難的任務，台灣雖然不是遭受假訊息汙染的唯一國家，至少是比較嚴重的國家。

紅色入侵之下，美國也遭受假訊息危害，但是，這一次在台灣選舉，「五眼聯盟」適時出手，投票前最後一刻，阻擋了國共聯手，利用王立強的翻盤計畫，國民黨的翻盤計畫，被澳洲媒體揭露後，激怒了很多不投票的中間選民，終於翻轉了選情，還有一部份獨派選民，和淺綠選民，應該是藍營在凱道的成功造勢，被另一種危機意識所激發，所以，前一半是來自正義感，後一半是亡國感，這兩股力量交雜，使小英多贏了15%，約150萬票，否則，選前美日兩國在台調查員所評估的，小英應該只是險勝，3%的差距，加總18%差距，使國民黨輸掉265萬票，上帝再一次保佑了台灣。

「五眼聯盟」阻擋國共聯手

對台派而言，或稱比較激進的台獨派，雖然組成將近10個小政黨，挑戰5%的選票門檻，但是，全部失敗，如我選前所言，兩大黨如果拿走60%的政黨票，小黨存活空間不大，比較意外的是，親民黨在郭董全力幫忙下，居然吃上敗仗，老宋比2016年少了將近百萬票，國會第三黨被民眾黨取代，所謂百萬郭粉，並沒有發揮力量，但是，民眾黨區域立委失利，可以預料，政黨票維持10%上下，也在預料之中，只靠著5人立委，柯P想在2024年挑戰大位，困難度必然很高，所以，2024年，如果美中對抗的局面持續，民進黨的賴清德將有可能接棒執政，當然前提是這4年的綠色執政，不能成績太難看。

民進黨這4年，應該會持續「中華民國台灣」的路線，有人認為這次勝利是台灣意識上升，我的看法並不然，所謂台灣意識的定義極為模糊，台灣多數人希望遠離中國，但是也擔心「法理獨立」，認為更名，改國號，制新憲會帶來戰爭，如果沒有美國明確支持，這條路仍然隱藏很多不可測的風險，但是，我還是贊成台派選後要團結，我也支持彭教授的選後國是會議，這個會議應該由政府來召開。

選後更是療傷的時刻，擁抱不同意見的人，是民主國家最值得珍惜的美德，雖然很多人認為，台灣被紅色入侵，親共媒體洗腦之下，反台的「同溫層」難以穿透，但是，分析藍營的500多萬票，並非完全是贊成被中國併吞的選民，這裏面，至少有一半是因為執政黨政策受傷害的人，例如年金改革，使很多退休軍公教損失金錢，這些人需要療傷止痛，更需要被接納，而非排斥。

過去，我在專欄中呼籲，台灣國會必須有一部「歸化法」，尤其是「民主防衛」的「反滲透法」通過後，許多台商擔心害怕，讓這批人腳踏兩條船，兩邊不是人，簡單說，政府失職，如果有「歸化法」，讓台商選擇國籍，處置財產，才能徹底解決這種矛盾狀態，共產專政制度，無處不是政治陷阱，台商當然有理由害怕，就算自己不願沾上政治，但是人在屋簷下，如何不低頭，要避免這種窘境，只有「歸化法」可以處理，過去，愛沙尼亞用此法，處理人在愛沙尼亞，心在俄羅斯的人，台灣應該參考。

選舉過了，明天太陽依舊升起，讓我們放下歧見，一起為台灣的美好明日打拼吧。