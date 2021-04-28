●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國最新人口普查出爐，總人口33.145億人，較2010年增加7.4%，眾議員席次因應人口變化調整，共和黨大本營德州增加2席，佛州、北卡、奧勒岡州、科羅拉多州、蒙大拿州增加1席，民主黨大本營加州、紐約州、賓州、密西根州、俄亥俄州、伊利諾斯州、西維吉尼亞州減少1席。加州因民主黨執政天災頻仍犯罪嚴重房價飆漲民不聊生，大量居民出逃，170年來首度減少眾議員席次。共和黨優勢州增加席次，可望在期中選舉奪下眾議院控制權。美國屬地波多黎各則自2010年人口減少11.8%。

瑞銀集團因Archegos損失7.74億美元，野村則損失29億美元，摩根史坦利損失近10億美元，瑞信損失50億美元。Archegos造成全球金融界總損失已超過100億美元。

印度染疫死亡人數逼近20萬，各國提供援助。美國默克藥廠與5家印度學名藥廠合作，包括西普拉、太陽製藥，以擴大生產抗疫藥物molnupiravir並供應給印度。吉利德科學則將供應印度45萬劑瑞德西韋。

巴勒斯坦15年來首度將舉行的大選，因法塔內鬥，對東耶路撒冷如何投票莫衷一是，而走向延期。

印度

染疫死亡人數逼近20萬，各國提供援助。

美國默克藥廠與5家印度學名藥廠合作，包括西普拉、太陽製藥，以擴大生產抗疫藥物molnupiravir並供應給印度。吉利德科學則將供應印度45萬劑瑞德西韋。

儘管疫情擴大，印度最大汽車公司馬魯蒂鈴木銷售與生產均未受疫情影響，但受到原物料價格上漲與供應鏈問題影響，稅息折攤前利潤率降至8.3%。

日本

2021外交藍皮書出爐，延續去年立場，認定台灣「重要的夥伴與朋友」重申支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

《日本經濟新聞》、東京電視台聯合民調顯示74%日本人支持日本政府保衛台灣抵抗中國。

染疫死亡人數26日累計超過1萬人。

南韓

逾60萬人在青瓦台網站聯署反對在江原道興建佔地約120萬平米的中國文化城。該計劃27日宣告夭折。

緬甸

克倫國家聯盟攻擊泰國邊界緬甸軍哨所。緬甸軍空襲反擊。克倫國家聯盟2012年與政府停火，但軍政府政變後又開始攻擊活動。

英國

蓮花跑車表示將投資20億英鎊(776.5億新台幣)於新科技擴大跑車生產線，並計畫2028年轉型為全電動車。資金將來自母公司中國吉利汽車、馬來西亞艾提卡汽車。

瑞士

選民連署通過，將公投反對2020年同婚合法且允許宣告變性法案，連署選民表示，結婚指一夫一妻，不能接受假婚姻。

美國

最新人口普查出爐，總人口33.145億人，較2010年增加7.4%，眾議員席次因應人口變化調整，共和黨大本營德州增加2席，佛州、北卡、奧勒岡州、科羅拉多州、蒙大拿州增加1席，民主黨大本營加州、紐約州、賓州、密西根州、俄亥俄州、伊利諾斯州、西維吉尼亞州減少1席。加州因民主黨執政天災頻仍犯罪嚴重房價飆漲民不聊生，大量居民出逃，170年來首度減少眾議員席次。共和黨優勢州增加席次，可望在期中選舉奪下眾議院控制權。美國屬地波多黎各則自2010年人口減少11.8%。

總統拜登下令聯邦合約僱工基本工資時薪15美元。

福特加速發展電動車電池。將於密西根州建立研究中心。

孩之寶表示因應原物料上漲將調漲產品價格。

3M表示全球供應鏈受疫情影響，以及2月美國冰風暴造成成本提升。2021年原物料及物流成本從原先預測的平均每股10美分提高到每股30~50美分。

禮來藥廠因美國疫苗施打造成抗疫藥物bamlanivimab、etesevimab需求下降，調降全年獲利預期。

瑞銀集團因Archegos損失7.74億美元，野村則損失29億美元，摩根史坦利損失近10億美元，瑞信損失50億美元。Archegos造成全球金融界總損失已超過100億美元。

調查嬌生疫苗施打後的2起新血栓案例。

埃及

財政部長表示預期內債將在11月以後能以歐元結算，並開放更多外國投資。

巴勒斯坦

15年來首度將舉行的大選，因法塔內鬥，對東耶路撒冷如何投票莫衷一是，而走向延期。

以色列

軍方表示擊落黎巴嫩真主黨從黎巴嫩發射到以色列的無人機。

查德

反軍政府抗爭民眾與軍警衝突2死27傷。

那密比亞

受第三波紅蝗蟲侵襲，蝗害已經摧毀71.9萬公頃牧地、1,207公頃農地。政府投入3,000萬那密比亞元(5,831.8萬新台幣)，之後還要再投入2,800萬那密比亞元(5,442.3萬新台幣)防治蝗害。

奈及利亞

呼籲美國將美軍非洲司令部從德國遷至非洲，以更佳因應非洲情勢。

索馬利亞

總理否決總統延長任期。雙方劍拔弩張。

福和會官方網頁：www.fratwn.org