北約派出四萬部隊進入烏克蘭，英國和加拿大也有特種部隊進駐烏克蘭，戰火烏雲密布。示意圖／俄羅斯在烏克蘭邊境增加軍隊部署。擷自公視新聞影片2022.1.23

英國BBC形容：世界上兩個最嚴肅的火藥庫，很有可能隨時爆發戰爭，一處是台海，另一個地方，就是目前俄羅斯大舉陳兵邊界的烏克蘭東部——頓巴斯地區。美國白宮已經放出訊息說：只要俄軍跨過邊界，就是侵略烏克蘭，美國就會祭出經濟制裁，問題是，普丁根本不當一回事，甚至揚言不准烏克蘭加入北約，口氣囂張。

外國媒體分析，烏克蘭和台灣很類似，因為這兩國都涉及大帝國崛起的關鍵問題，或者說：烏克蘭是蘇聯帝國崩潰後的後遺症，也是組成蘇聯的三分之一；普丁夢想中的大俄羅斯光榮，若沒有烏克蘭加入，就無法做到，而烏克蘭在脫離蘇聯獨立後，沒有在文化語言上進行轉型正義，還持續沿用俄語，擁抱俄羅斯文化，留下內部族群衝突，才是問題核心。2014年，克里米亞因此背離烏克蘭，投向俄羅斯就是故事開端，因為克里米亞內部認同自己是俄羅斯人，超過70%的克里米亞人投向俄國，導致俄羅斯遭到經濟制裁，但也給了頓巴斯區兩個州——盧干斯克和頓內次克——很大鼓舞，這兩州長期親俄，有樣學樣，也自己實施公投，脫離烏克蘭成立聯邦共和國，於是，烏克蘭在頓巴斯用兵鎮壓，頓巴斯戰爭也因此開打，一直持續到今天。

1月初，烏克蘭以無人機攻擊頓巴斯武裝部隊，頓巴斯向俄羅斯尋找幫助，終於引爆俄羅斯對烏東地區增兵戲碼，頓巴斯和克里米亞類似，親俄人民占了多數，兩個自己獨立的共和國，要投向俄羅斯，卻遭到烏克蘭阻擋，烏克蘭認為兩州所進行獨立公投不符合程序，歐盟態度則保持觀望，所以問題才僵持住。

台灣和烏克蘭的地位雷同，中共認為中國崛起路上，台灣不能作為擋在門口的石頭，所以必須併吞台灣，台灣也因為長期威權時代中國主義教育，人民在族群認同上產生衝突，這給了習近平併吞台灣，帝國崛起的可乘之機，但是，隨著90年代，台灣本土化的推進，中國吞併台灣的時程上，也因為台灣政府推動的去中國化，以及美國從中阻擋，使中共產生時間上焦慮感，因為焦慮而進入武力併吞的計畫。

北約目前已經派出四萬部隊進入烏克蘭，英國和加拿大也有特種部隊進駐烏克蘭，雙方戰火烏雲密布。

對烏克蘭來說，烏克蘭也有不能丟掉頓巴斯的壓力，頓巴斯若與克里米亞相較，克里米亞屬於軍事要地，而頓巴斯的經濟產值，對烏克蘭更為重要，頓巴斯的俄語意思就是「產煤的盆地」，這裡是烏克蘭的重要工業區，煤炭、鋼鐵以及各種機器的製造工廠，都在頓巴斯，頓巴斯的經濟生產值佔了烏克蘭GNP三分之一，其中的產品25%輸出到俄羅斯，如果頓巴斯遭俄羅斯併吞，烏克蘭經濟將奄奄一息，這才是烏克蘭無法對俄羅斯屈服的原因。

這一次普丁用兵深謀遠慮，處理頓巴斯兩個獨立聯邦，其實是假議題，根據美國情報單位揭露，上周烏克蘭破獲政府內部的木馬，這些俄羅斯所收買的在地協力者早已經布局，利用認知作戰、假訊息，配合外部烏東戰爭壓力，立即推動政變，推倒現任的烏克蘭反俄政府，以達到全面併吞烏克蘭的計畫，還好，這批特務木馬已經被抓捕，並且坦承政變幕後推手就是普丁。

也因為潛伏在烏克蘭內部的木馬已經被逮捕，全面政變可能性已經降低，如果真的開戰，頓巴斯勢必變成戰場，對俄烏兩國人民都是損失，如今棋子在普丁手上，俄烏兩國是戰是和，很快就會揭曉。



作者指出，長期親俄的頓巴斯想脫離烏克蘭成立聯邦共和國，但其經濟產值，對烏克蘭非常重要，因此戰爭開打一直持續到今天。圖／2014.4.15頓巴斯地區的頓內次克親俄派占領政府大樓。擷自維基百科，公有領域