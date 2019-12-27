民進黨立法院黨團今天針對「反滲透法」召開記者會，向國民黨提出10問，並呼籲各黨團參與下午的協商。民進黨團強調，不反對交流，只反對滲透，因為中國步步進逼迫在眉睫，滲透都到家門口，拖延等於袒護，守護民主不能等。圖／民進黨立院黨團臉書

力拚「反滲透法」本月31日完成三讀，民進黨立法院黨團今天召開記者會，向國民黨提出10問，並呼籲各黨團參與下午的協商。民進黨團強調，不反對交流，只反對滲透，因為中國步步進逼迫在眉睫，滲透都到家門口，拖延等於袒護，守護民主不能等。

黨團幹事長管碧玲表示，外界批民進黨立法倉促，聲稱宛如戒嚴時代的白色恐怖再現，但法案歷經半年充分討論，完全以正當法律程序為前提，無濫權之虞。

民進黨團提10問，詢問國民黨：一、中國滲透台灣，不嚴重？反滲透法不需要立法？二、拿中國的錢，聽中國的指令，受中國的委託，捐贈政治獻金、公投經費要不要禁止？三、拿中國的錢，聽中國的指令，受中國的委託，指定助選，要不要禁止？四、拿中國的錢，聽中國的指令，受中國委託，遊說法律、政策，要不要禁止？五、拿中國的錢，聽中國的指令，受中國的委託，妨害集會遊行，要不要禁止？六、拿中國的錢，聽中國的指令，受中國的委託，妨害選舉、罷免、公投，可以嗎？七、選舉、罷免、公投、法律政策制定、集會遊行，是民主的核心領域，您同意嗎？八、讓中國影響台灣民主最核心的領域，您同意嗎？九、立法保護台灣民主，保障世代子孫自由選擇權利，不好嗎？十、滲透持續這麼久，還要拖？坐下來好好討論法條內容，可以嗎？

管碧玲以退將羅文山案例指出，羅文山違法收受中共政治獻金遭判刑，2008年至2012年拿近千萬助選馬英九，羅文山抓得到，是因為他是自政治團體，有《政治獻金法》可以辦，若不是就無法可辦，因此「反滲透法」絕對有其必要。

管碧玲說，這屆責任就由這屆立委要扛起來，中國滲透台灣許久，難道不嚴重，沒有任何拖延理由，立法才是當務之急。

立委李俊俋說，這10問有部分是條文內容，就是規範的5種違法行為與1個條件，界定的犯行明確。1個條件是「接受境外敵對勢力的指示、委託或資助」；5種違法行為則是提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、假訊息干擾選舉。