中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元（圖）今（7）日宣布，為確保國內醫療院所對疫情的因應與整備，提出六大應變策略擴充醫療整備，包括擴大檢驗量能，每日最大檢驗量能可達3,800件，要「守住醫院」防線。圖／擷自疾管署youtube

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情持續升溫，各國陸續傳出社區及醫院群聚事件，中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，由於醫療機構內的病人多屬低免疫力的易感染族群，且醫療院所工作人員與病人有近距離的直接接觸，傳播風險較高，為確保國內醫療院所對疫情的因應與整備，提出六大應變策略擴充醫療整備，包括擴大檢驗量能，每日最大檢驗量能可達3,800件，要「守住醫院」防線。

指揮中心今天召開記者會，醫療應變組組長薛瑞元表示，六大策略為擴大檢驗、社區監測、擴大收治、盤點病床、擴大集中檢疫所量能及分流轉送。

「擴大檢驗，建構全國指定檢驗機構網絡，擴大檢驗量能：建置武漢肺炎指定檢驗網絡」，薛瑞元說明，全國共有 34 家指定檢驗機構，分布於北（ 16 家）、中（ 7 家）、南（ 10 家）、東（ 1 家）四區，每日最大檢驗量能可達 3,800 件，目前每天檢驗量能約 1,500 件。

「社區監測，建置社區採檢網絡及分級收治，完善社區監測網絡」，將針對醫療及照護工作人員、航空公司機組人員、美國回溯專案等高風險對象，以及清明連續假期前往人潮眾多景點者，加強採檢。

此外，規劃輕、重症患者分流的診療流程，訂定基層診所分流轉診程序，其中指定疑似新冠病毒感染個案社區採檢院所共計163家；指定疑似新冠病毒感染重度收治醫院共計52家。

「擴大收治，啟動應變醫院及專責病房四階段整備策略，擴大收治量能」，他說，啟動應變醫院及專責病房四階段整備策略，擴大收治量能，應變醫院針對非武漢肺炎病人儘量集中收治，空出病房區，擴大設置專責病房，以利需要時可立即依中心指揮官或區指揮官指示收治，並依四階段應變作為進行預備作業。

「盤點病床。掌握全國重症收治量能」，薛瑞元表示，截至4月3日，全國負壓隔離病床數共計970床，空床數計417床；普通隔離病床數共計958床，空床數計548床；專責病房共計病室數1,711床，空床數計1,177床。醫療網指定醫院全面清空，共計病室數20,985床。呼吸器共計9,932台，剩餘1,300台可使用。

「持續徵用，擴大集中檢疫場所量能」，持續徵用各部會之宿舍、訓練中心、營區等，已開設的集中隔離檢疫場所共計13個，共計房間數1,553間。

「分流轉送。訂定COVID-19病人住院分流分艙及雙向轉診原則，以落實適當病人安置」，落實住院病人分流分艙，強化重度及輕度病人雙向轉診機制，提供醫院針對住院病人之「住院前分流」及「住院後轉送」依循辦理。