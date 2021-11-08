即將於今年12月18日舉辦的全國性公民投票，今年有四個提案，反對勢力藉勢藉端居心叵測利用話術企圖欺瞞民眾，此舉已經造成台灣內耗，對國家社會完全沒有任何助益。

四個公投案的主文分別是：

主文：「您是否同意核四啟封商轉發電？」

主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

主文：「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」

主文：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」

提案方刻意強調提案的正面效益，企圖欺瞞民眾可能造成的嚴重負面影響，誘導民眾憑直覺同意其提案；台灣民眾如果被反動勢力誘導而同意其公投提案，將對國家造成重大傷害。

我們當然強烈反對核四！

姑且不論地狹人稠的台灣如果不幸發生如鄰國日本311大地震引發海嘯和核災，北北基首都圈700萬人口要逃到哪裡去的嚴肅問題；即使是正常運轉的核電廠，請問核廢料要放哪裡？有些民眾到現在還義正嚴詞的反對日本核食進口，同批民眾卻有不少人是強烈支持重啟核四的，這就是偏見和雙重標準，他們就是不希望台灣好，他們就是要亂台；不管民進黨政府如何做到流汗，他們就是拚命嫌到流涎。

我們當然要求至少現階段公投和大選應該分開舉辦！

選舉和公投分開舉辦，可以減少沒有實質意義的、只為選舉造勢的公投議案被提出來，大家也不需要投票到半夜，投票日當天下午4點之後就等著看開票，當天不用太晚就知道投票結果；這才是我們台灣所引以為傲的公平、公正、公開和高效率的選舉制度！

我們當然強烈要求政府以最快速度興建北部天然氣接收站！

為了照顧國民健康，支持以天燃氣發電取代煤電；如果北部沒有天然氣接收站，中南部燃煤電廠只好全力發電，南電北送支援北部，中南部空氣污染不僅無法改善也將更形嚴重。

我們當然不應該對美國單方面設立不合理的貿易障礙！

此舉不僅違反世界貿易組織WTO公平貿易原則，未來也將影響台灣經濟貿易發展。

這次公投其實是民智和反智的對決！全國民眾千萬要睜大眼睛，不要被國共聯手欺瞞而斷送台灣前程！