海巡署發言人、副署長蔡長孟說：該署今年共查獲7462.2公斤毒品。蔡長孟在接受民報記者短訪時指出，今年最滿意的績效是查緝毒品，將毒品阻絕於境外共達7462.2公斤，主要三大案都在南部海域同步將人船與毒品逮捕送辦。

海巡署今年查獲毒品7462.2公斤超過所有其他情治單位的總和。蔡長孟指若未及時將毒品阻絕於境外，毒品一進入台灣島內，藥頭將毒品小量分散，要抓捕會較困難，為此，將毒品阻絕於境外是他今年認為有所感的重要「績效」。

海洋委員會及所屬海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，於(22日召開聯合記者會，向全民報告今年度海洋施政成效及未來工作重點。其中在強化海域治安安面針對毒品走私會前接受民報記者短訪，海巡署發言人/副署長蔡長孟特別說明今年共查獲7462.2公斤毒品阻絕於境外及三大案。

海巡署今年破獲毒品走私三大案：

今年4月破獲東港籍「滿Ｏ財86號」漁船一級毒品海洛因磚1,020塊(毛重395公斤)、第二級毒品安非他命600包(毛重645公斤)，合計1,040公斤，初估市價逾新臺幣百億元。

今年7月破獲恆春海口籍「億○○」號漁船,查獲第一級毒品海洛因 324 塊(毛重 126.435 公斤),經統計市價近 32 億元。

今年7月海巡署艦隊分署會同檢警共同查獲日翔12號觀光娛樂船涉嫌走私市價新台幣10億元的2、3級毒品共761公斤。

※上網獨家影音首整理：海巡破獲三大毒品走私案「境外阻絕毒品」實錄