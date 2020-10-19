陳醫師昨晚傳來消息，說葉柏祥兄走了，我嚇了一跳。上週才和柏祥在小巨蛋伯朗咖啡聊媒體與時局，這麼倉促就走了？會不會是誤傳？查了一下臉書，是秀麗姊發出來的，心頭涼了一半。聯絡一位好友，證實消息為真，感到無比震驚與傷感。

近來和柏祥多次碰面，他提到媒體人應該出來辦媒體，想聽聽我的看法。我傾囊表達淺見，提出若干實務見解。後來他談到望春風電子報即將復刊，他會去幫忙，我表示贊同，認為兩者相輔相成。柏祥這些年在媒體工作並不順遂，有平台可施展抱負，自由揮灑，值得鼓勵。

這期間，柏祥除籌備望春風復刊，也規畫精彩影音直播，為電子報累積素材，也替新媒體緩步熱身，耗費無數心力，我當面為他加油打氣。他對媒體人創辦媒體一事從未忘懷，希望能發動眾募，在年底前跨出第一步，我承諾會站在他身邊盡棉薄之力。日前他發表新作《李登輝人生攻略》，為新媒體暖身，我小額贊助表達支持。

柏祥是我在《台灣日報》和《玉山周報》的同事，經常交換時事看法。他在台日開闢「費邊社」短欄，見解獨到，有許多內幕消息，受到好評。「費邊社」文章也在《民報》刊登一段期間，筆鋒犀利，很受重視。

柏祥滿懷理想，壯志未酬。他的人生最後章節，誰來替他完成？