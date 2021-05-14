本書特色：

◎ 收錄絕版多年自立晚報文化出版部1989年版《台灣對話錄》的對談內容，紀錄兩位學者三十年前對於日本及中國有關台灣史研究的討論與期許，以及對於開放初期中國社會的觀察。

◎ 新版談話除了延續舊版對談的關懷，也對台灣史料的開發以及歷史解釋的探索持續進行，並且提到了當代日本台灣研究的建制化，以及台灣研究多年來的發展與變化。

◎ 除了他們個人的研究經驗，兩位學者也談到1990年代到2004年間的交流經驗，如何培育出年輕的台灣史研究人才，並邀請五位曾參與其中的研究學者回顧這段過程。

前言

距今三十年前的1989年，《自立晚報》出版部刊行了《台灣對話錄》，當時任教於東京大學的年輕教授若林正丈，與正在東京大學留學的青年學者吳密察，在《自立晚報》副刊主編劉克襄的策劃邀請下，針對解嚴後正在起步發展中的台灣史研究進行了深入對談。書中並以若林1983年至中國廈門大學訪問時的觀察日記為基礎，提供了兩岸開放交流後的中國大陸台灣研究現況觀察與報導。

在此書出版三十年後的2019年3月，若林正丈和吳密察來到台大文學院二樓的研討室再次對談，一起回顧當代台灣史研究教學與國際化的發展軌跡。其後經過數次的補訪筆錄，以及多次的跨國信件往返後，新版的對話錄終於在全球的新冠疫情與兩岸地緣政治危機聲中完成出版，呈現在新一代的讀者眼前。

三十年前的台灣，剛解除戒嚴，開放黨禁報禁，開放兩岸探親和觀光，股市破萬點行情，充滿了衝決網羅的生猛活力和可能性。也是台灣史突破禁忌、撥雲見日，開始蓬勃發展的新契機。三十年來，民主化的台灣目睹了七次總統大選與三次政權轉移的洗禮，以及經濟全球化、金融危機，尤其是中國崛起後的政經衝擊。在此關鍵期間，台灣史研究從新興本土研究課題，歷經學科化到國際化的發展，如今正面對著新世紀的轉型挑戰。

《台灣對話錄 1989─2020》的策劃編輯和出版，希望能為三十年來的台灣與台灣史研究的發展留下重要的見證和記錄。以下的導讀將以「三十年前、三十年來與三十年後」為題，透過新舊對話錄內容對照，與大家一起回顧兩位老師在台灣史人才培育，知識公共化與跨國學術交流等方面的長期合作成果。期待新時代的年輕讀者們，能以兩位重要學者的學思歷程與奮鬥經驗為借鏡，共同構築未來台灣史研究的宏觀願景及行動方案。



吳密察（左）、若林正丈（右）。圖／擷自故宮、台灣研究講座、玉山社，民報合成

作者簡介

若林正丈 1949年出生，東京大學社會學博士，曾任東京大學教授、早稻田大學台灣研究所所長，現為早稻田大學台灣研究所顧問、早稻田大學名譽教授。研究領域為戰後台灣政治史、近代台灣史。主要著作包括《台灣抗日運動史研究》、《台灣──分裂國家與民主化》、《戰後台灣政治史──中華民國台灣化的歷程》、《台灣研究入門》（東京大學出版會出版）等書。

吳密察 1956年生，國立台灣大學歷史學系畢業，東京大學人文科學研究科碩士、東京大學博士課程修了退學。曾任國立台灣大學歷史系教授、國立台灣歷史博物館館長、國立成功大學台文系教授、國史館館長，現任國立故宮博物院院長。研究領域為台灣史、日本近代史。