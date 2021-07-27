翁瑞亨，1950年生於台灣台南，台南一中畢業後考上台大醫學院，在醫學生時代就一直思考人生存在的價值和意義，後來在基督信仰中找到答案，成為校園團契的一份子，當時他的同學有蔡茂堂、王榮德等也都是虔誠基督徒，常互相勉勵未來要為上帝作工，服事弱小的兄弟，他常參加社會服務去麻瘋病院協助宣教士照顧病患，也立下決心畢業後要前往偏遠地區服務弱勢族群。1975年台大畢業等待服兵役的兩個月空檔，他就前往恆春基督教醫院做志工，那時的恆春只有10張病床，由一位芬蘭的醫療傳教士負責，他對一個遠從北歐寒地不遠千里而來的芬蘭人，受過良好教育和專業訓練的醫生不求物質回報，而在酷熱的南台灣小鎮奉獻陌生的台灣民眾，他充滿好奇和敬佩！退伍後他選擇進入台大醫院外科接受住院醫師訓練，因為他覺得做外科最容易在偏遠地區第一時間就能為病人解除痛苦，當他受完外科訓練後，正值台大醫院要派醫療團前往沙烏地阿拉伯服務，那時他面臨兩難的抉擇，原本已報名要參加「中沙醫療團」卻又聽到恆春基督教醫院需要醫師的幫忙，後來他祈禱上帝指引他的路，沒想到他的出國簽證遲遲不發下來，父母又希望他留在台灣，就這樣他選擇了恆春報到，也決定了他一生奉獻的方向！

翁瑞亨初到恆春擔任院長，是「校長兼撞鐘」，連他在內只有二位醫師，他們要看門診、開刀、接生，還要洗水塔、修理院舍，有一次颱風颳走了醫院屋頂，二個醫師自己要爬上去蓋屋頂，還要做山地醫療巡迴服務，晚上也是二人輪流值班，幾乎是全天候應診！後來他轉到屏東基督教醫院服務，擔任院長自己住在醫院後的宿舍，常半夜被叫起來急診開刀，忙完了小睡片刻，一大早又主持行政會議，卻整天精神充沛不覺得累。在屏基由於他的經營成效顯著，提升了醫院的品質和病患服務量，1987年他又被邀請前往嘉義基督教醫院擔任院長，嘉基的規模相對來說已有相當的設備和人力，但他體貼其他醫師的辛苦，還是自己以身作則分擔更多的值班，而且常把值班費用捐給醫院作為照顧窮困病患的經費。在嘉基，翁瑞亨積極｢推動醫院社區化｣的觀念，和阿里山的鄒族原住民結合，推動戒菸、戒酒，防止意外事故和環保、健康、安全的社區營造，他不只把醫療服務和社區服務擴及偏鄉，更將觸角延伸到海外；嘉基派出了服務團與基督教團體「宇宙光」合作，發起「送炭到泰北」的活動，他親自率隊前往泰北、瓦邦、寮國、菲律賓…等東南亞國家從事醫療和宣教的服務，1997年在嘉基地區設立了「外勞服務中心」是全台灣第一個關心外籍勞工的醫院，他也帶領嘉基成為區域教學醫院，2006年他獲頒「醫療奉獻獎」。

沒有想到，翁瑞亨把嘉基的院務做得上軌道之後，他又被衛生署邀請出任國民健康局局長的職務，任期間他經歷了SARS的疫情感受到人性的自私和軟弱，他下定決心卸下公職後去神學院進修，2014年他從台灣信義神學院研修神學碩士，之後開始以牧師身份從「醫師救治人的身體」轉換成「救治人的心靈」牧者。他開始探訪病人用禱告、詩歌、信仰的見證來幫助人，他更前往泰北金三角地區，學會用當地語言從事宣教，並開拓教會傳播福音，一個執手術刀的醫師變成手拿聖經的牧師，翁勝亨見證了上帝的愛！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集