台大歷史系退休教授張秀蓉是半路出家的台灣醫學史專家，她因為幫助台大整理台大醫學院歷史，發現了許多日治時代遺留下來的台大醫學院和台大醫院歷史資料，譬如日治時代的《台灣醫學會》雜誌所有內容，經過她加以整理出版成為研究台灣醫學發展的寶藏，又譬如 她找人翻譯日本人學者丸山芳登所寫《日治時期台灣醫療公衛業績》，並加以註解收集相關佐證資料，成為研究日治時期公共衛生，傳染病以及醫療政策的重要著作，又譬如她幫台大整理魏火曜院長、陳拱北教授、李慶雲教授......等許多醫界前輩的傳記，留給年輕學醫者珍貴的學習典範。

在陳順勝醫師之後，張秀蓉教授接任台灣醫學史學會會長，在她任內完成與日本醫學史學會締結姐妹會關係，促成台日的醫學史學術交流。事實上，早在她擔任台大歷史系主任時，她曾有機會前往劍橋、牛津訪問進修，當時就促成將收藏在荷蘭海牙的台灣研究史料攜回台大圖書館珍藏，這幾年她又協助杜聰明獎學基金會董事長杜武青，將杜聰明博士的藏書史料捐贈給台大總圖書館。

在同樣關心台灣醫學史料的陳永興醫師專訪之下，張秀蓉教授分享許多精彩不為人知的故事，訪談之中爆出令人驚豔的火花！

陳永興醫師剛完成新書《台灣醫界人物百人傳續集》，在出版前夕又適逢台灣文化協會百年紀念時刻，台灣醫學史學會邀請兩位對談者主講「台灣醫師與文化協會」，內容精彩引人入勝，在採訪中讀者可分享兩位關心台灣醫學史的前輩有趣的對談。

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