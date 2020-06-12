自1979 年進入中央造幣廠，陳得祥設計的硬幣無數，而最廣為人知的就是每日使用的拾圓硬幣，從蔣公版到國父版都出自他之手。陳得祥持續創作更多作品，也傳承技藝、培育硬幣設計師。陳得祥認為，雕刻的造詣是天份加上努力的成果。圖／林冠良

與錢幣的緣分，可追溯至陳得祥的求學時代。自小對書法、繪畫深感興趣的他，國中時因為得到全國書法比賽的冠軍，在家人鼓勵下，進入復興美工就讀。求學期間的訓練，為他精湛的設計功力，打下了扎實的底子。

魔鬼訓練 榜首之姿進入造幣廠

回想在復興美工的日子，陳得祥的話匣子停不下來，「在學校什麼都學，水彩畫、油畫、素描、雕刻、設計等等，老師要求都很高。」也因為在高三時他選擇專攻立體組，所以對雕刻有了更深厚的掌握。

1979 年，中央造幣廠因雕刻師一職出缺，向各大藝術專科學校招募人選。經常在學校各項比賽獲得佳績的陳得祥，獲推選為復興美工的代表，最終在十多位學生中以榜首成績脫穎而出，開啟了他的造幣設計工作生涯。



要在0.8 至1.2 毫米的高度裡進行薄雕，功夫必須非常到位。圖／林冠良

高超技藝 雕刻人像形神兼備

因為1981、1982 年版拾圓硬幣的蔣公頭像壓印不良，所以陳得祥進入中央造幣廠的首項任務，是按照原圖重新雕刻拾圓硬幣。他雕刻的蔣公頭像版硬幣在1983 年發行，持續使用到2010 年，2011 年時才改為同樣由他雕刻的國父頭像版，且沿用至今。「當時，中央造幣廠3 位設計師各自刻了國父頭像供央行選擇，我在10 票中拿下了8票。」陳得祥自信地道出這段往事。他認為硬幣上的人像設計是自己的強項，除了得抓住人物眼神，微笑神韻也是功夫所在，「笑的時候臉部的肌肉變化很重要，特別是顴骨！尤其台灣的人像硬幣設計多採正面捕捉，比起國外的側面捕捉，難度更高！」

功力深厚的陳得祥，不僅描繪人像生動，設計及雕刻也很迅速。921 地震發生後，時任總統的李登輝要前往災區慰勞國軍弟兄，陳得祥接下重任，要在7 天內設計出「921 震災救援紀念銅章」，當時時間雖然急促，他仍雕刻出精妙絕倫的作品。



刻有國軍救出嬰兒圖像的銅章，是陳得祥於921 地震時臨危受命之作。圖／林冠良

40 載造幣光陰 成為台灣鑄幣史

不只人像，動植物、自然風景等設計及雕刻對陳得祥而言，都相當得心應手。他的作品種類多元，包含各式紀念章、台灣珍稀鳥類、幻彩設計等，每年吸引人龍排隊搶購的生肖紀念幣，也有出自他之手。

回顧在中央造幣廠的時光，不論是日常使用的流通幣或具有特殊意義的紀念幣，超過半數以上的硬幣設計，都有陳得祥的參與，他近40 年的工作生涯，已是台灣鑄幣史的一部分。陳得祥提到，每一件作品他都費盡心思，因此都是他的驕傲。而看著眾人使用著他所設計、雕刻的硬幣，就是讓他充滿成就感的事情。未來他也希望能繼續創造更多得意之作，並將這份技藝繼續傳承。



樹脂模靠盤是錢幣縮刻祖模時重要的工具。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：60