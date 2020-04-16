中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國治療武漢肺炎病患成績不錯，治癒率高達39.2%，比各國平均的24.5%好很多，成績不錯但鬆懈不得。圖/取自台北捷運臉書

台灣今天再度出現單日零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國治療武漢肺炎病患成績不錯，治癒率高達39.2%，比各國平均的24.5%好很多，成績不錯，但鬆懈不得。

陳時中說，台灣在3月14日與3月17日開始進行嚴格邊境管制，3月14日宣佈下午2點起飛機要做檢疫，3月19日開始把全球提升到第三級，4點以後再搭機者，就要進行居家檢疫。目前台灣邊境這條線已經守得越來越好，但國際依然非常嚴重。

陳時中表示，3月14日全球確診人數為14萬人，3月17日就提升到18萬人，不到半個月，在4月3日已經突破百萬人確診，4月15日更到200萬。確診速度快，也讓國際死亡率從4%上升到6.4至6.5%，不過台灣死亡率仍維持1.52%。

陳時中說明，在確診病患康復率，國際整體平均為24.5%，台灣至今已有155例解隔離，以此推算康復率為39.2%，我國的成績算不錯，台灣仍不可掉以輕心。

陳時中強調，台灣不管在確診病例或死亡案件，以及康復率，與國際相比都做得很好，但台灣依然不能掉以輕心，因為一旦有發生什麼情況，疫情也可能快速擴展，要持續提高警覺。

陳時中說，我國境內連續四天零確診，本土案例少，所以都以國際情況讓大家看，我們鬆懈不得，正常的生活不反對，但要維持好社交距離，戴口罩，勤洗手，這些都不能鬆懈。