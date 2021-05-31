之前有林姓立委質疑黃埔軍校校歌中有「黨旗飛舞」字樣很不妥，理應修改，前國防部長嚴德發卻說，校歌有其歷史，不能更改。真荒謬。
日前筆者看到中正預校校歌，也嚇了一跳，怎麼會有這樣的校歌，而且是培養軍隊幹部的搖籃？
該校校歌歌詞如下:
三軍幼苗共沐春風，親愛精誠好弟兄；
力行校訓四育並重，術德兼修文武通；
我們是國防基幹，我們是革命先鋒；
我們的朝氣蓬勃，我們的壯志如虹。
碧血黃花為榜樣，青天白日貫心胸；
我們要實踐領袖遺訓，為國爭光榮，
我們要永保中華一統，雄立在亞東。
其中後三段令人不敢恭維，什麼「碧血黃花為榜樣，青天白日貫心胸」？為何不以台灣建國烈士陳智雄與泰源五烈士為榜樣？青天白日是國民黨黨徽，怎麼可以讓它給軍人「貫心胸」？
其次，「我們要實踐領袖遺訓，為國爭光榮」，是哪個領袖？是老孫，老毛或老蔣，還是目前的總統？當然國民黨人都認為是兩蔣，如此一來，我們的國軍有國家化嗎？
尤其是，「我們要永保中華一統，雄立在亞東」，這是什麼碗糕？什麼叫「中華一統」，與惡鄰中國統一嗎？
不應培養黨國不分的軍人
台灣人納稅的目的是在培養這種黨國不分的軍人嗎？試問，每天讓學生唱這種荒謬的校歌，能培養有「天地正氣，堂堂正正」的軍人嗎？看目前那些國民黨的退役將校，幾人有「天地正氣」？幾人是「堂堂正正」？
其它三軍學校與各級學校的校歌，也大都充斥國民黨的黨國意識形態，所以很少人有保家衛國的觀念，因為不知為誰而戰，為何而戰？
我們的國歌更荒謬，因為根本就是國民黨黨歌，又難聽得要死，被許多年輕人評定為最該從地球上消失的歌。許多人唱那首歌的表情，痛苦遠多於歡欣，尤其是蔡政府公僕，為何不改，老是被當「莊孝維」？
反觀目前中國國歌——「義勇軍進行曲」，言簡意賅，簡潔有力，很能振奮全民精神，許多中國人都很喜歡唱，是他們愛國十大名曲之首。
中國國歌歌詞如下:
起來！不願做奴隸的人們！
把我們的血肉，築成我們新的長城！
中華民族到了最危險的時候，
每個人被迫著發出最後的吼聲。起來！起來！起來！
我們萬眾一心，冒著敵人的炮火前進！
冒著敵人的炮火前進！前進！前進,進！
這首歌的作詞人名叫田漢，諷刺的是，他居然於1968年的文化大革命中，被紅衛兵迫害而死！當年這首歌是抗戰時期的名曲，人人朗朗上口，國民黨卻不會用，堅持用自己黨歌當國歌，而讓中共拿去當國歌，國民黨人真是愚不可及！
四百年來，台灣老是為外來政權的殖民地，台灣人備受一些外來獨裁者的壓榨與迫害，有如奴隸一樣，只因缺乏一首可以凝聚全民民心的國歌。
如今，台灣正面臨內憂外患，有亡國危機，急需一首喚醒民心的國歌，軍校與各校校歌也是如此。
如果能將中國國歌當做台灣的國歌，並將其中的「中華民族」，改為「台灣民族」，則真是太棒了。反之，國民黨黨歌冒充的國歌，則應該廢了，而其它黨國意識形態充斥的校歌，也應該改了。
其實中國的危機早已過去五十年，如今還有能力到處霸凌他國，而台灣才真正面臨危機，非常需要有一首代表台灣的國歌以喚醒台灣魂。
德國著名存在主義哲學家尼采曾說 : 「參透為何，才能迎接任何」，一首動聽又言簡意賅的國歌與校歌，正可以喚醒大家愛國與愛校的靈魂。
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