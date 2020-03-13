湯德章可以認同日本，卻選擇認同伊生長的台灣。伊挺身擔當「二二八處理委員會」的民族責任，勇敢為保護台灣和台灣人來犧牲自己，塑造了堅持高貴情節的台灣魂，是咱永遠著紀念的台灣民族英雄。圖／李筱峰提供

湯德章1907年1月初6出世，老爸是奉派來台灣在噍吧哖支廳南莊派出所做巡查的日本警官新居德藏。湯德章的老母湯玉是台南南化農家女子。湯德章老父不幸過身後，才改從母姓「湯」。

作家楊渡2014年二二八在聯合報發表一篇《湯德章與簡娥的前世今生》，是2006年伊寫簡吉傳記時，訪問日治時期有「農民運動花木蘭」之稱的簡娥的後生陳國哲，陳國哲根據老母的口述，有講到湯德章的部分身世。

簡娥的老爸簡文烈在地方教漢文，領導1915年7月噍吧哖起義，武力抗日的「西來庵事件」的余清芳是伊的學生。簡娥有一個仝母無仝爸的兄哥姓張，在南庄派出所做工友。余清芳率眾攻擊南庄派出所彼暗，湯德章也拄好在派出所內，新居德藏就託簡娥的兄哥帶湯德章逃走，自己留守派出所，結果被起義軍拍死。

噍吧哖起義爆發後，總督府隨時派軍隊來鎮壓。余清芳等起義軍避入山區打游擊。後來，簡娥的老爸簡文烈和余清芳作伙被抓被處死。日本軍無放過當地的居民，怹將村民集中，所有男性身高超過一根竹竿（約120公分）就槍決。只有簡娥的兄哥存活落來，因為伊救了新居德藏的子湯德章。

抗日最慘烈的西來庵事件

西來庵事件全台灣被被牽連被抓的人數有1,957人，是台灣被日本征服後，台灣人武裝抗日最慘烈的武裝反抗事件，在台南開設的臨時法庭，被判處死刑的，除主事者余清芳、羅俊、江定以外，還有866人。之後，在日本國內開明人士與國際輿論壓力下，1915年11月初10台灣總督安東貞美才以大正天皇上位做理由，在執行95名死刑犯了後，其他攏特赦做無期徒刑。

湯德章在噍吧哖公學校（今玉井國小）畢業，考入台南師範學校（今台南大學），卻因為老爸過身家境困難來退學。了後，伊考入台北警察練習所，畢業後做警察。卻因為偵辦日本籍醫生開車撞死台灣人事情，要追究日本醫生責任到底，受頂司阻礙受氣來離職，前往日本中央大學深造，並通過日本「高等文官司法人員考試」，考著律師資格。了後，轉來台南開業。

1945年8月，二次大戰結束，蔣介石的支那黨政府奉盟軍命令，接受台灣日本軍的投降。蔣介石派陳儀做台灣行政長官。湯德章被陳儀邀請擔任「台灣省公務員訓練所」所長，湯德章呣接受。後來，湯德章被選做台南市南區區長，並且於隔冬的省參議員選舉中，被選做省參議員候補。

1947年二二八事件發生，湯德章被「二二八事件處理委員會台南分會」推選做「治安組長」，負責維持市區治安。

嚴刑逼供堅拒透露名單

3月初，以平亂名義來台灣的支那黨軍隊進入台南，隨時以叛亂罪名逮捕湯德章。湯德章被特務嚴刑取供，卻堅持呣願透露參與事件處理者的名單，予真濟台南社區領袖和參與維持治安的成大學生會當保命。

3月13，支那黨特務以叛亂罪名將湯德章手骨反綁，插一支寫姓名的牌仔在身軀後壁，押上車踅台南市街路，了後，拖到現在的湯德章紀念公園公開槍殺。

面對兇惡的支那兵仔，湯德章表情非常鎮定攏無驚惶，伊微笑向四周圍的朋友與市民告別，然後用日語大吼「台灣人萬歲」。支那兵仔致命的槍子鑽過伊的鼻頭及額頭，血和腦噴滿地，死狀慘烈。槍決後，支那黨特務不准湯德章親人收屍，經過親人一再哀求，才准用毯仔蓋大體，留屍體在公園三日，向台灣人展示怹外來征服者的殘暴。

湯德章的一生創造了一個台灣社會的英雄傳奇故事，故事背景有台灣苦悶歷史裡無仝民族交錯的恩怨情仇。伊有日本人的血緣，無被認為是「純種」而受歧視，總是，在伊去日本的時，老爸家族還是接受伊，並支持伊入大學進修。老爸喪命於台灣人手裡，自己卻是仇人的子所救。1931年，總督府強力取締台共，簡娥被抓入獄，湯德章也以日警身份特別關照，予簡娥免去真濟苦刑。

湯德章可以認同日本，卻選擇認同伊生長的台灣。伊挺身擔當「二二八處理委員會」的民族責任，勇敢為保護台灣和台灣人來犧牲自己，塑造了堅持高貴情節的台灣魂，是咱永遠著紀念的台灣民族英雄。