第十屆新科立委今（1日）8點報到，現場特別鋪上紅毯迎新，多位立委打扮喜氣，在親朋好友陪伴下成為紅毯焦點。其中，3Q哥陳柏惟由媽媽陪著完成報到；民進黨立委賴品妤則是俏麗短髮現身，與前「老闆」林昶佐一同走紅毯。立委完成宣誓就職後，隨即舉行正副院長選舉，民進黨團推出立委游錫堃、蔡其昌搭擋，可望順利當選。

台灣基進黨立委陳柏惟，今天帶著媽媽一同前來，還圍上脖圍防寒，他稱，自己怕冷，以此脖圍當作標記，「對抗寒（韓）流」；還幽默的說有看到國民黨立委吳斯懷的「西裝好像滿好看的，有點想問他去哪裡做。」

被問及首度來到立法院的心情，他說，好像第一天當兵、第一天去大學的早上。至於未來是否會加入民進黨團運作，陳柏惟則稱，目前沒有打算，會與基進黨討論，看小黨能在立法院做些什麼。

另一位也相當吸睛的立委賴品妤則是與林昶佐相約前來，一頭短髮相當亮麗，林昶佐開心的說，過去賴品妤是他的助理，如今成為委員一起進入議場，意義不同，也要更努力。隨後也在臉書發表再度擔任立委的心情，他說，今天不只是延續過去四年認真而堅定的步伐，也將會邁開嶄新的階段，未來四年的林昶佐，將會超越過去四年的林昶佐。林昶佐2.0，與您一起打造更公平、進步、美好而有尊嚴的台灣！

至於國會龍頭呼聲最高的新科立委游錫堃，也是首次擔任立委，還說來到立院有點興奮，但不會緊張。因為擔任行政院長的3年內也常常來立法院備詢。被問及立法院長的選舉，他說，「還在努力中」，能為國家社會再盡棉之力感到非常高興。

第10屆立法委員上午就職宣誓後，全體立委在議場前合影留念，預計上午10時30分舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，下午4時開票，新任正、副院長預計下午5時宣誓就職。