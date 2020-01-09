國民黨總統候選人韓國瑜號召百萬韓粉參加9日晚間的凱道造勢。韓營透露，晚會現場將邀集台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜，重現前年「禿子、燕子、漢子」合體場景，營造藍營團結氣氛。圖／畫面擷自盧秀燕YouTube頻道影片

國民黨總統候選人韓國瑜日前發出「穿雲箭」廣告，號召韓粉今（9）日晚間參加北市凱達格蘭大道的「百萬民眾大造勢」。韓陣營還透露，晚會將請到韓的同學藝人利菁，偕沈玉琳共同主持；現場並將邀集藍營執政的15縣市長登台輔選——包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，預期重現前年「禿子、燕子、漢子」合體場景，營造藍營團結氣氛。

針對輔選行程，台中市長盧秀燕9日上午說，她聽見基層聲音反映，民進黨過去1年執政經濟不好，民眾希望改變。盧認為韓國瑜的總統選情審慎樂觀，加上台中市民期盼解決長年的空污問題，盧秀燕批評中央只會冷嘲熱諷，她上任1年多來只能單打獨鬥，而台中出身的民進黨立委也沒幫人民講話，盧說這些因素都會造成綠營選舉翻盤。

盧秀燕還說，「選舉不能吹哨子走路。」她舉自身的市長選舉經驗為例，前年民進黨說在台中會大贏30萬票，還要在台中完全執政，結果大家發現民進黨對選情的估算太誇張。

盧秀燕還說，台中共8席立委，目前國民黨僅有3席，這樣太少了，盧希望這次大選藍營能在台中過半，讓更多立委在中央替台中市民發聲。

盧秀燕上午排定的行程，是在台中大里陪同黨籍區域立委候選人莊子富掃街。盧還提到晚上凱道造勢，預計將會跟新北市長侯友宜、韓國瑜合體，3人團結爭取選民支持。

對此，新北市長侯友宜受訪時表示，他跟國民黨總統候選人韓國瑜也是朋友，平常都有在聯絡，前些天也同台站在一起過。侯強調今年他會全力輔選，他祝福韓國瑜當選總統，藍營立委也要過半，他會跟大家一起加油。