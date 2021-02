「台灣制憲聯合陣線」1月23日成立,對新憲這一仗而言,聯合陣線成立只是個起點,將來形勢會怎麼變,要靠台灣人民的意志。許多人恐懼制憲會踩到「中國紅線」,造成台灣、亞洲國家的不安,這種想法致使制憲工程至今始終未起步。事實,本土政權仍寄居於「中華民國」殖民政體。

1996年前總統李登輝推動的全民直選總統,就已經是痛踩中共的紅線,但當我們挺過,台灣民主向前躍進一大步,成為一個實質的民主國家,現在就差一部展現民意的新憲法,這也是國家正常化最後的一里路。

亞洲的和平關鍵在台灣的安全

大會上辜寬敏仍中氣十足,聲音宏亮,談及台灣問題:「二戰後同被日本殖民的朝鮮獨立,朝鮮問題解決了;但舊金山和約中對台灣問題,至今仍未解決。1971年中國國務院總理周恩來曾要美國承認台灣是中國的一部分,美國總統尼克森斷然拒絕,並表示這是正義的堅持,這段敘述在季辛吉的回憶錄裡清楚記載。」辜先生已經94歲仍頭腦清晰,用詞精確,談著台灣的問題,及從黨外時期至今台灣制憲運動的歷史。

辜寬敏說了段小故事:「2011年安倍第二任首相前訪台,我和安倍見面,我對身旁坐著的日本首相安倍晉三說:亞洲的和平關鍵在台灣的安全,台灣不安定,亞洲要怎麼安定?台灣如果變成中國的,你日本就變成二等國家,這是台灣的重要性!安倍突然站起來緊握我的手:我百分之百同意。台灣的安定對亞洲、日本很重要。」辜先生確信制定新憲、確認台灣國家定位,展現人民自決,台灣則能進入聯合國,如此亞洲得以安定,否則若台灣變成中國的一部分,日本、韓國都備感威脅?其他亞洲國家也將受到極權中國的壓迫。

新憲法能彰顯台灣人民自決權利

辜先生又提到另一則故事:「有一次打高爾夫球時,我遇到新加坡前總理李光耀,我對李光耀說:你們說的是福建話,也有說北京話的:你們是中國人嗎?新加坡總理李光耀很大聲的用英文回答:『We are not Chinese, we are Singaporeans.』......咱台灣的官僚,有幾個敢在外面大聲說:We are not Chinese, we are Taiwanese?」如果新憲法確立國家定位後,外交官在國際上能坦蕩表達「台灣就是台灣」明確的國家立場,台灣人在任何場合,都清楚表達自己的國家認同,逐漸藍綠對立就消失。

2018年的東京奧運正名運動,是台派大團結,凝聚民間社團力量,以少數資源,要為台灣在國際空間上殺出一個破口。遺憾!沒得到執政黨的支持,公投票數輸給國民黨「反正名」的動員運作,民進黨地方選舉也嚐到大敗的苦果。2018年舅公辜寬敏曾對我說:「2016年蔡英文總統曾告訴我:總統任內最想做的事是進入聯合國。」「進入中華民國體制內的蔡總統,難以伸手伸腳,所以我們要替她把困難排除,把環境創造出來。」「最重要的是新憲,一部屬於台灣人的憲法,確立台灣國家定位,這是最後幾年我能為台灣做的事。」

遺憾!2020年紀2018年否決東奧正名,蔡政府再次否決了制憲基金會的公投提案。



新憲能彰顯國家主人的尊嚴

辜先生反覆叮嚀:台灣的未來要靠你們年輕人了,我隨時會離開。盼制憲運動草根化成為時代趨勢,當新憲蔚為風潮,台灣國家正常化當不遠矣。而台灣由人民制訂的新憲,當實踐人民對新國家、新生活與新未來的想望。

辜先生激動地說了幾次:為咱的「後代、後代」,「台灣欠一部憲法,讓台灣能走出去。根本的問題是咱們的國家是一個正常的國家嗎?過去日本、美國對台灣的態度,今天都有大大的變化……台灣經濟發展好,但台灣人如果還是二等國民、三等國民,我們有尊嚴嗎?基金會的民調,八成台灣人以身為台灣人為榮,台灣認同創新高。時代已經不同,現在台灣要走出去,就差一部憲法,這是台灣國家正常化最後一哩路」

憲政運動要走入草根,新憲取代兩岸分治的事實

「台灣新憲聯合陣線」的成立,就是要從菁英倡議走入草根憲政運動,除了國家定位外,也強調新憲與台灣每一位國民生存、生活之影響,婦女、青年、原住民……在人權、數位民主、主權在民、憲法政治、轉型正義各層面,都必須面對新的時代為人民謀取幸福,並作為政府有效治理與解決政治僵局的依據。每個部分都有團體代表參與啟動儀式,最後在辜寬敏按上「正常國家」點亮台灣後完成儀式。

我們宣讀宣言:「憲法是為人民而生,並非人民為憲法而存在」「我們主張當前台灣憲政問題的根本解決之道,應由全體台灣人民凝聚共識……讓人民通過的新憲法,取代於兩岸分治的事實,與統一中國虛幻的中華民國憲法……讓新憲法彰顯台灣人民自決權利與國家主人的尊嚴。跨出一步,憲法為台灣、為亞洲帶來和平,台灣人不必恐懼。