「台灣制憲聯合陣線」2021年1月23日成立，對新憲這一仗而言，聯合陣線成立只是個起點，將來形勢會怎麼變，要靠台灣人民的意志。圖／擷自台灣制憲基金會臉書

「台灣制憲聯合陣線」1月23日成立，對新憲這一仗而言，聯合陣線成立只是個起點，將來形勢會怎麼變，要靠台灣人民的意志。許多人恐懼制憲會踩到「中國紅線」，造成台灣、亞洲國家的不安，這種想法致使制憲工程至今始終未起步。事實，本土政權仍寄居於「中華民國」殖民政體。

1996年前總統李登輝推動的全民直選總統，就已經是痛踩中共的紅線，但當我們挺過，台灣民主向前躍進一大步，成為一個實質的民主國家，現在就差一部展現民意的新憲法，這也是國家正常化最後的一里路。

亞洲的和平關鍵在台灣的安全

大會上辜寬敏仍中氣十足，聲音宏亮，談及台灣問題：「二戰後同被日本殖民的朝鮮獨立，朝鮮問題解決了；但舊金山和約中對台灣問題，至今仍未解決。1971年中國國務院總理周恩來曾要美國承認台灣是中國的一部分，美國總統尼克森斷然拒絕，並表示這是正義的堅持，這段敘述在季辛吉的回憶錄裡清楚記載。」辜先生已經94歲仍頭腦清晰，用詞精確，談著台灣的問題，及從黨外時期至今台灣制憲運動的歷史。

辜寬敏說了段小故事：「2011年安倍第二任首相前訪台，我和安倍見面，我對身旁坐著的日本首相安倍晉三說：亞洲的和平關鍵在台灣的安全，台灣不安定，亞洲要怎麼安定？台灣如果變成中國的，你日本就變成二等國家，這是台灣的重要性！安倍突然站起來緊握我的手：我百分之百同意。台灣的安定對亞洲、日本很重要。」辜先生確信制定新憲、確認台灣國家定位，展現人民自決，台灣則能進入聯合國，如此亞洲得以安定，否則若台灣變成中國的一部分，日本、韓國都備感威脅？其他亞洲國家也將受到極權中國的壓迫。

新憲法能彰顯台灣人民自決權利

辜先生又提到另一則故事：「有一次打高爾夫球時，我遇到新加坡前總理李光耀，我對李光耀說：你們說的是福建話，也有說北京話的：你們是中國人嗎？新加坡總理李光耀很大聲的用英文回答：『We are not Chinese, we are Singaporeans.』......咱台灣的官僚，有幾個敢在外面大聲說：We are not Chinese, we are Taiwanese？」如果新憲法確立國家定位後，外交官在國際上能坦蕩表達「台灣就是台灣」明確的國家立場，台灣人在任何場合，都清楚表達自己的國家認同，逐漸藍綠對立就消失。

2018年的東京奧運正名運動，是台派大團結，凝聚民間社團力量，以少數資源，要為台灣在國際空間上殺出一個破口。遺憾！沒得到執政黨的支持，公投票數輸給國民黨「反正名」的動員運作，民進黨地方選舉也嚐到大敗的苦果。2018年舅公辜寬敏曾對我說：「2016年蔡英文總統曾告訴我：總統任內最想做的事是進入聯合國。」「進入中華民國體制內的蔡總統，難以伸手伸腳，所以我們要替她把困難排除，把環境創造出來。」「最重要的是新憲，一部屬於台灣人的憲法，確立台灣國家定位，這是最後幾年我能為台灣做的事。」

遺憾！2020年紀2018年否決東奧正名，蔡政府再次否決了制憲基金會的公投提案。



2021.1.23「台灣制憲聯合陣線」成立大會上，已經94歲的辜寬敏先生仍頭腦清晰，用詞精確，談著台灣的問題，及從黨外時期至今台灣制憲運動的歷史。圖／擷自台灣制憲基金會臉書

新憲能彰顯國家主人的尊嚴

辜先生反覆叮嚀：台灣的未來要靠你們年輕人了，我隨時會離開。盼制憲運動草根化成為時代趨勢，當新憲蔚為風潮，台灣國家正常化當不遠矣。而台灣由人民制訂的新憲，當實踐人民對新國家、新生活與新未來的想望。

辜先生激動地說了幾次：為咱的「後代、後代」，「台灣欠一部憲法，讓台灣能走出去。根本的問題是咱們的國家是一個正常的國家嗎？過去日本、美國對台灣的態度，今天都有大大的變化……台灣經濟發展好，但台灣人如果還是二等國民、三等國民，我們有尊嚴嗎？基金會的民調，八成台灣人以身為台灣人為榮，台灣認同創新高。時代已經不同，現在台灣要走出去，就差一部憲法，這是台灣國家正常化最後一哩路」

憲政運動要走入草根，新憲取代兩岸分治的事實

「台灣新憲聯合陣線」的成立，就是要從菁英倡議走入草根憲政運動，除了國家定位外，也強調新憲與台灣每一位國民生存、生活之影響，婦女、青年、原住民……在人權、數位民主、主權在民、憲法政治、轉型正義各層面，都必須面對新的時代為人民謀取幸福，並作為政府有效治理與解決政治僵局的依據。每個部分都有團體代表參與啟動儀式，最後在辜寬敏按上「正常國家」點亮台灣後完成儀式。

我們宣讀宣言：「憲法是為人民而生，並非人民為憲法而存在」「我們主張當前台灣憲政問題的根本解決之道，應由全體台灣人民凝聚共識……讓人民通過的新憲法，取代於兩岸分治的事實，與統一中國虛幻的中華民國憲法……讓新憲法彰顯台灣人民自決權利與國家主人的尊嚴。跨出一步，憲法為台灣、為亞洲帶來和平，台灣人不必恐懼。