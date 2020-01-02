韓國瑜在總統電視辯論時提到319槍擊案，指稱這是時任總統府秘書長邱義仁找人開槍的，影射319槍擊案是由陳水扁自導自演。阿扁決定控告韓國瑜，並追加提告馬英九與陳文茜，訴追相關刑事責任。圖／林冠妙（資料照）

國民黨提名的總統候選人韓國瑜在總統電視辯論時，提到319槍擊案，指稱這是時任總統府秘書長邱義仁找人開槍的；這段話是在影射319槍擊案是由陳水扁前總統自導自演，無異是在阿扁傷口上撒鹽，阿扁決定在近日內親自控告韓國瑜，並追加提告馬英九與陳文茜，訴追相關刑事責任。

319槍擊案，又稱兩顆子彈事件，發生在2004年3月19日下午，時任正副總統陳水扁與呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷，槍擊案經美籍刑事專家李昌鈺等人調查後，由臺灣臺南地方法院檢察署及刑事警察局結案，認定該事件的嫌犯為已「自殺」身亡的陳義雄。

這個事件一直被泛藍陣營認為是由陳水扁自導自演，目的是在影響第十一任總統選舉投票結果，導致他們拒絕接受選舉結果，發動抗爭。雖然事隔多年，阿扁腹部的傷口早已癒合，可是心中的痛，卻難消除，韓國瑜在總統電視辯論時重提不堪回首的往事，阿扁認為是「傷口上撒鹽」，決定大動作的提告，希望透過司法途徑，還他一個公道。

介入調查工作的李昌鈺博士，曾任連宋北美後援會的會長，而聘請他介入調查李事宜都是由泛藍陣營搭線，他曾表示自己的報告不設政治立場，不作任何推斷，也不受臺灣藍綠和美國任何一方政治勢力的影響。可是針對他的調查報告，藍綠陣營「一樣看花兩樣情」，卻都各取所需，做出不同的解讀。

2004年8月24日立法院三讀通過《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》，當時國會多數席次是由國民黨與親民黨取得，真調會成立後掌握在泛藍陣營手上，可是卻一直提不出真實證據，證明這個事件是由陳水扁「自導自演」，僅在2006年3月15日，出版《319槍擊事件調查經過及感想》一書中推測，陳哲男與邱義仁策劃了此槍擊案。

2008年5月，馬英九政府上台，呂秀蓮在接受電視訪問時表示，新政府應該重新調查319事件；後來每逢319槍擊案周年，她都會召開記者會，呼籲重啟司法調查。她曾表態認為319槍擊案的真正目標，並非陳水扁，而是她。

時任總統府祕書長邱義仁召開記者會時，在回應記者問題「總統既然中彈，他是步行進醫院的嗎？」時，露出笑意並回答：「可能嗎？」，而被稱為「神秘的微笑」。時隔多年，呂秀蓮對邱義仁當時的表現仍然耿耿於懷，她曾多次批評「邱義仁把319記者會開成那樣，害陳總統背黑鍋」。

就扁而言，他是遭到無妄之災，在槍擊案中腹部受傷，是無辜的受害人，可是卻被扣上「自導自演」的帽子，他也曾呼籲馬政府調查319槍擊案；2010年3月18日，陳水扁發表〈阿扁札記〉，要求重啟調查三一九，「不但要重新查、仔細查，更要徹底的查，到底誰是兇手，如果不是陳義雄，那又是誰？」

319槍擊案真相未明，韓國瑜的說法，普遍存在泛藍人士的心中，但吊詭的是，馬英九執政八年，為什麼不對319事件重啟調查，找出真相呢？所謂「邱義仁找人開槍說」，滋事體大，事關國家安全與社會安定，韓國瑜信口開河，在別人傷口上撒鹽的做法，豈是總統候選人應該有的態度與作法呢？