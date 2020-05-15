全球都受害的新型冠狀病毒（Covid-19）疫情已經長達四個多月，儘管台灣的防疫表現出色，但門諾基金會觀察到有些長輩因為身處偏鄉且行動不便，對疫情變化不知如何因應，今日（5/15）宣布攜手滙豐（台灣）商業銀行投入「滙聚愛心，（防疫）包護偏鄉弱勢」活動，將運用滙豐捐贈的新台幣一百萬元，發放「防疫物資包」給320位偏鄉弱勢長輩，讓他們不會因為疫情嚴峻導致生活陷入困難。

門諾基金會計畫每兩個月一次發送防疫物資包至花蓮、台東320位偏鄉弱勢長輩或家庭，包含清潔用品和生活物資，有濕紙巾、衛生紙、口罩套、乾洗手液、肥皂、奶粉等（視疫情與個案狀況調整）。

捐贈儀式於花蓮門諾基金會盛恩堂舉行，門諾基金會董事長陳永興、常務董事林國泰、執行長邱燕銀與其他單位主管皆出席參與，而滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅亦親自帶領人資長陳慧珠與企業永續發展部副總裁李清如以及企業傳訊處副總裁蘇芷萱，親自將心意交由給長期合作的好夥伴門諾基金會。

陳永興表示，因為疫情的關係，其實很多長輩不是那麼方便去排隊或者頻繁出門，對他們的生活來說確實受到衝擊與影響，因此門諾基金會早在疫情爆發初期，便開始規劃發放防疫物資的構想，很感謝匯豐銀行伸出援手加入門諾基金會對長輩們的關懷計畫，在全球經濟重創之際仍然願意付出，這樣的愛心非常令人感佩。



匯豐銀行陳志堅總經理（左）致贈款項給與陳永興董事長。圖／門諾基金會

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅則表示：「自新型冠狀病毒於今年初爆發以來，對全球社會與經濟皆造成影響。在台灣，我們對出色的抗疫成果感到驕傲，也希望在配合政府各項防疫措施外，盡一己之力協助延續防疫能量，透過與門諾基金會的合作，照顧偏鄉長者的防疫予生活所需，同時也將滙豐提供的支援措施，從個人與企業客戶，進一步擴及到對社區的回饋。」陳志堅還特別提及自己對門諾基金會有特別感情，一來是自己父親高齡100歲，母親也高齡80多歲，知道照顧長輩的辛苦，而且大家「都會老」，如何陪伴長輩尊嚴老化，是目前社會迫切問題。陳志堅表示帶領團隊實地參與，能讓匯豐的同仁感同身受、把愛傳出去。



匯豐銀行工作人員將贈送的物資裝箱入袋，準備拜訪長輩。圖／門諾基金會

捐贈儀式之後，陳志堅與滙豐台灣主管們亦親自參與「社區關懷」的行程，在負責督導的陪同之下，實際拜訪長輩、與長輩們互動，並親自將防疫物資包送給偏鄉長者手中。率先拜訪的個案是高齡七十九歲的陳先生，目前與一名智能障礙的女兒一同居住、領有低收入戶證明，平時除了自己之外更要注意女兒的狀況，因為經濟壓力目前租屋處是水泥鐵皮搭建的平房，且因罹患雙膝退化性關節炎、地中海貧血、C型肝炎，因此身體狀況不是很好，平時無法久坐久站或走太久，加上甚少有親戚、朋友過來拜訪幫忙，加上身體因素無法工作，面臨外出與經濟的雙重困境。平時很少人探望阿公，所以阿公非常健談，從往事談到對智能障礙女兒未來的憂心，匯豐同仁們也都耐心傾聽、寬慰。聊著聊著，陳阿公說想運動，陳志堅說：「一起走吧。」同仁們就陪伴陳阿公和女兒去散步，阿公說之前身體狀況不好，但現在已經可以出來走動，所以常去美崙山附近公園運動，匯豐同仁跟阿公一起走著都滿頭大汗了，但大家都十分開心，很祝福阿公現在還能行動，鼓勵阿公多多運動。



匯豐銀行的陳志堅總經理與其他主管與阿公相談甚歡、外出散步。圖／門諾基金會

今天第二個拜訪的是六十三歲的陳先生，目前為租屋獨居、具有中低收入身份與中度戶身心障礙手冊，由於罹患糖尿病和頸椎病變，導致陳先生的下肢行動不便，且由於三月開始頻繁跌倒，所以現在已無法自行外出。目前有使用的服務有包含送餐服務。當天拜訪時除了交給陳先生物資以外，我們也幫忙進行環境整潔，陳先生表示因為行動不便的關係，已經很久沒掃地，購買物資對他來說也十分困難，以前可以騎機車出去，現在因身體因素也無法，因此防疫物資包對他來說補充到生活物資，也不必因為疫情關係擔心頻繁出門的風險。陳志堅鼓勵陳先生要多多復健，如果真的擔心，就多看幾個醫師聽取多點資訊。陳志堅和匯豐同仁也協助陳先生清掃家中沙發底下、床底下和水管溝槽和水泥屑，這些看似不起眼的地方卻是陳先生自己不方便清理的地方，幫他消除了心頭大患。看著陳先生如釋重負的表情，匯豐志工們任務達成，開心道別，約定下次再訪。



匯豐銀行同仁協助打掃長輩家中。圖／門諾基金會

門諾基金會與滙豐的淵源甚深，自2015年起接受滙豐贊助1500萬元，推動花東兩縣市設立24個社區老人日托服務及2個身障樂活補給站，並推動志工與社區組織的培力，每年有超過3萬人次的長輩、身心障礙者受到照顧，包括健康管理、健康促進、健康檢查等項目，鼓勵社會參與，同時提升在地志工照顧能力。滙豐員工也親自擔任志工，參與門諾基金會陪長者健走、社區日托服務及重陽敬老運動會等活動，志工服務時數超過600小時。

滙豐也期待透過這次「滙聚愛心，（防疫）包護偏鄉弱勢」的活動，能協助門諾基金會取得資源，幫助到最有需要偏鄉長輩。偏鄉家戶所得原本就與北部有極大差距，門諾基金會照顧的台東長濱鄉更是全國家戶所得最低處（2018年資料，58.4萬元，全國平均131萬元）。在當前新冠肺炎的衝擊下，景氣波動、失業率攀升等隱憂，恐讓弱勢長輩和家庭經濟更為吃緊，因此也期望在滙豐拋磚引玉之下，社會各界可以一同伸出援手，幫助社會邊緣戶或最需要的長輩，讓他們能安心生活。