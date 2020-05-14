此次中原大學中國學生舉報教師的事件，教育部應該應深入調查，負起輔導監督管理大學的責任；大學是社會公器，不是董事會和校長可以胡作非為。圖／民報資料照片

仔細重複看完整個中原大學中國學生舉報教師的上課影音之後，以下幾點報告：

老師一點也沒有霸凌中國學生，相反地是啟發中國學生；中國學生應該要感謝老師對他們的開釋，要檢討共產黨和中國政府殘害中國百姓的惡行，不要把文化大革命的鬥爭狼性帶到台灣來鬥爭台灣老師。

如果認為老師說錯了，不需要來陰的！上課時也可以公開提出來討論！所謂教學相長，甚至公開辯論也可以。

沒有半個台灣學生暗地裏去舉報老師，代表老師的教學其實符合台灣常模，根本就是台灣的日常；並且希望老師對學生和人性不要失去信心。

老師是博學多聞又有正義感，上課切中時弊發人深省，是不可多得的老師，有這種老師，其實才是中國學生的福氣！

如果幾十年前台灣到美國的留學生聽到美國的大學老師說：對！就是在說你們獨裁者蔣介石軍事戒嚴幾十年；留學生是應該像馬英九這種專用做抓耙子的職業學生去陷害陳文成教授？還是應該在學成歸國之後，推動台灣民主憲政改革呢？

或許中國學生應該向老師道歉！老師被中國學生陰了，善良敦厚的台灣人民最堵爛、最幹譙也最瞧不起的就是抓耙子行為，中國國民黨威權時代和中國共產黨文化大革命時代，這種臭卒仔專門向學校舉報老師，請問中國學生這種鬥爭狼性是共產黨教的嗎？還是從小到大根深蒂固的中國文化潛移默化之下的日常？

武漢肺災，對！就是在說你們！

毒奶，對！就是在說你們！

欺騙，對！就是在說你們！

造假，對！就是在說你們！

校園自由風氣不應被扭曲

老師有哪一點是在誣陷你們？老師說的百分之百完全正確，只是中國學生玻璃心掉滿地；如果因為自身是共產黨洗腦教育之下長大的，到了國外終於有機會呼吸到自由新鮮的空氣；有見過世面之後，未來就要加入改革的行列，不要成為罪惡的一部分，不要同流合污，更不要無恥的當共產黨的打手。中國學生在背後投訴老師，有非常嚴重的道德瑕疵，這種見不得人的骯髒手段，不會為絕大多數善良的台灣人民所接受。

中國學生要感恩可以出國呼吸自由的空氣，五毛和小粉紅那種沒有水準又不倫不類的作為就是因為在中國封閉資訊的環境下，不曉得自身的無知和幼稚，也成為邪惡的一部分；簡言之；就是因無知而邪惡。

中原大學為了做中國學生的生意，可以說有奶便是娘，即使是一間學店也不應該縱容奧客欺負自己的員工，中原大學的行政體系此等荒唐行徑令人不齒和惋惜；前身是中原理工學院的中原大學，怎麼淪落到為了作中國學生的生意，毫不尊重師道的地步了呢？現在許多有良知的企業管理人也不再要求員工百般滿足奧客的無理要求，更何況是在教育界呢？大學自取其辱降低格調成為學店，為了中國學生霸凌老師。

舔共賣台的中原大學霸凌教師，你們是跪著恭迎中國學生是不是？有錢便是爹娘是不是？中國學生是帶錢來的消費者？是老師們的衣食父母？老師們要不要跪著服務啊？

中原大學校長張光正詆毀師道千古罪人，應該代表中原大學出面向台灣人民和全國教師道歉，最好辭職下台以示負責；除非校長張光正下台，否則很難振衰起敝；換一位比較優秀的人來領導，中原大學可能才有機會向上提升。

三流學店怕招不到學生，才打老師給中國學生看，是不是？

教育部也應該應深入調查，負起輔導監督管理大學的責任；大學是社會公器，不是董事會和校長可以胡作非為；校長應引咎辭職對學校才能有立竿見影的效果。

這裏是台灣不是中國，為了台灣的學術自由和教師的正常教學工作，不爽的人最好不要來台灣讀書，少拿文化大革命那一套來台灣鬥爭老師，台灣人民也很不爽！