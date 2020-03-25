中國湖北省今天解封、武漢市預計4月8日也要解封，滯留當地的台商身分註記是否也應隨著取消，指揮官陳時中強調，暫時不取消武漢台商註記、仍要採一定形式的包機返台，返台後也要集中檢疫。陳時中說，這不是懲罰人，而是風險管理的必要。圖為第二批武漢包機/指揮中心提供

中國湖北省今天解封、武漢市預計4月8日也要解封，滯留當地的台商身分註記是否也應隨著取消，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，現在還要觀察中國內部風險，暫時不取消武漢台商註記、仍要採一定形式的包機返台，返台後也要集中檢疫。陳時中說，這不是懲罰人，而是風險管理的必要。

陳時中今天表示，武漢台商被註記身分，有人說不公平，那時是因為武漢封城，封了城加上相關資訊狀況很嚴重，他們是封了城而不能出來，並不是我們註記以後不能出來，這二個是不一樣。

陳時中解釋，因為封城，我們推定那個地區是高風險，必須強化管理必要，所以註記身分，是加強管理上的必要，註記以後，我們會注意他們的行蹤，希望他們不要變成散客這樣走。

他說，湖北今天解封，武漢也將在4月8日解封，解封跟解註記是二回事。解封是他們的人可以移動了，解註記是風險是否還存在，所以昨天回去看一下中國的相關措施，他們並不是真正的解封啦，而是有序的交通，各省及各城市還是有不同規定，可以點對點移動，可能是復工、經濟考量，他們國家內部流動放寬。

陳時中認為，在這樣的情況下，我們需要一個觀察期，他們內部風險是否跟世界風險相等同。或者更好或更差，還有註記的必要。在觀察期中，我們方向上還是以包機為主，不排除定時定點的航班，主要是風險框在一定的風險中，要看看未來有需要談判。

陳時中說，這些台商回國後還會要集中檢疫，這不是處分他們，而是風險還沒有去除。他強調，前兩批以武漢包機模式返台的台灣民眾，集中檢疫也做得很好，包機民眾的滿意度也高達90%以上，這不是懲罰是風險管理。

對於指揮中心和行政院對於台商包機回台不同調，陳時中說，國家管控「當然要聽行政院的」，他說，疫情指揮中心對疫情管控有自主權，但國家管控仍要以行政院為主，政府還在、有一定的指揮體系來執行業務。