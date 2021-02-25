政府針對不同國家的外來移民、婚姻移民，不妨參照美國建立「總量管制」，逐年觀察移民人數變化，給予不同的配額，不宜放任過度集中於某一國家，或同一國家不同性質移民。圖／擷自網路、民報合成

從2020年初開始，被統派政客以及媒體炒作長達半年的「小明事件」，曾是引發廣泛討論熱門話題。然而當時各方爭議重點，仍是蔡政府所採防疫規範是否公正合理，未見有人深入探討事件根源所在，亦即何以會出現這一小明現象。

所謂小明，原是一特定兒童，後乃成為一種統稱，是因受防疫限制被迫滯留中國，台灣人與中配所生幼年子女之代名詞。

小明事件之緣起，大致多是眾小明跟隨中配母親到中國探親，武漢疫情爆發後，因受嚴格防疫規範而暫時不得返台。統派媒體即據此大發議論，以人性、人道、人權、親情等大道理，指控蔡政府冷漠無情。統媒不惜使用「骨肉分離」、「心如刀割」煽情言語，以及秀出幾幅明爸明媽跪求泣求「感人」圖片以為佐證。馬先生等重量級人物，也紛紛加入戰局發表聲討蔡政府檄文以助聲勢。

而在支持蔡政府一方，則是指出武漢疫情凶險不說，中國資訊封閉，外人也難知其疫情嚴重到何程度，如果貿然放任眾小明，以及其他滯中台灣人返台，台灣或有可能成為另一武漢，所以嚴格執行對中防疫規範並無不當。而這一觀點是從國人安危出發，應是更能令人認同。

然而儘管雙方爭論激烈，一片公說公有理，婆說婆有理聲中，多數國人似未注意到一樁無可反駁論據之存在。假定各位明爸當初不娶中配，今天即不會出現這一小明現象，統媒所描述各種慘狀也不致產生。

去年6月18日，《中國時報》秀出一幅圖片。一位中配雙膝跪地，手舉標語牌「跪求您讓我的女兒回家吧」。其情或許確實可憫，但當初台灣丈夫若未娶這位中配，這一家庭也不致面臨今天困境。（該中配所說女兒，是她和前往中國丈夫所生。中配能帶來前段婚姻兒女，似也容易形成移民漏洞。在中國一般證件都能造假，誰能確定所謂前段婚姻兒女確是親生？）

小明事件，牽扯出一起耐人尋味現象。為何有如許眾多台灣人選擇迎娶外配，而尤其是中配？

正視外配與本地文化相容問題

依據本年元月27日《自由時報》所載，目前在台外配約56萬人，其中中配約37萬（約佔66%），越配約11萬人（約佔20%）。另又報導內長徐國勇聲稱，台灣所謂新住民亦即外配及其子女已達100萬人以上。

台灣總人口約2300萬，而外配即已有約56萬。若是依此比率推算，日本人口約為台灣之5、6倍，美國則約為12倍，所以兩國外配人數應分別是300萬以上和670萬以上。但兩國是否有如許眾多外配加盟？台灣外配現象是否很突出也很奇異？

台灣男女人口比例並未失衡。一般國人除非自身條件極差，娶一位本國配偶應屬不難，而居然有如許多國人選擇近似盲婚娶外配？難不成國人凡事講究流行，即連婚姻也不例外，近年來正流行娶外配？

數年前台灣曾發生一起所謂搞軌疑案。當事台東李家至少也是小康，次子李雙全身心正常外表不差，娶一位本國太太應不困難，然而他反而先後娶來兩位越南女性，心態確很費解。他難道不知這類盲婚或異國婚姻必然是困難重重？這也正是一樁相當普遍現象之一案例。

近年來台灣風行各種進步價值，所謂多元也是其中之一。所以各路外配也稱新住民才是政治正確。而在這一「時代潮流」之下，種種美化、理想化「新住民」言論，自也層出不窮，構成美麗圖案。

有云外配飄洋過海嫁到台灣，有冒險犯難開創精神，能將優秀因子傳給第二代，有助台灣人口品質。有云外配遠嫁而來，相夫教子協助家庭經濟，所以不是外人而是我們的家人。也有云外配之來是嚮往台灣的制度與生活方式。

上述種種論述確很悅耳中聽，但也掩遮不住一樁不甚美好現實。嫁來台灣外配多是出身貧苦低收入家庭，本身也欠缺良好教育基礎。而台灣男性和外配的異國婚姻，也多不是出於志趣投合或一見鍾情，而是存有濃厚醜惡買賣色彩。這類婚姻，恐無助於維護台灣形象，更無助於提升台灣人民素質水準。

以上述李雙全娶越妻為例，他前後所娶二女，一名阮氏嬌兒，一名陳氏紅琛，兩人皆是越南貧苦人家女兒。兩段婚姻之完成，應也皆是倉猝「成交」，未曾經過正常介紹交往、求婚等程序，更談不上是否曾顧及二女意願，性質如何可想而知。這一類型婚姻，是否值得國人鼓勵縱容，執政當局又是否適宜大內宣予以美化？

更值得注意的是，娶中配的眾多小明爸爸，有無想到可能牽涉是國安危機？中國畢竟是意在併吞的敵意國家。如果你娶來的中配黨性堅強，時時不忘祖國統一大業的黨的好兒女，你是否再為自己國家迎進一顆不定時炸彈，隨時可能進行種種摻石頭挖牆腳活動？

國人多少應有些危機意識。誰可曾見以色列人沾沾自喜迎娶大批伊朗或伊拉克外配？

2016年6月16日，《自由時報》曾發表一篇名為「從多元與民主的角度看中配問題」社論。文中除提及黨性堅強中配，嫁來台灣後致力串連發展地下黨之外，文尾並提出一項深具價值建立，認為政府針對不同國家的外來移民，即使是婚姻移民，也不妨參照美國及其他國家方式，建立「總量管制」體制，逐年觀察移民人數變化，而給予不同的配額，不宜放任過度集中於某一國家，或同一國家不同性質移民。

《自由時報》這一「總量管制」建議，恐很值得當道認真考慮採納。以鴨子滑水方式，不動聲色耐心製造質緩以至量變，或正是柔性併吞眾多策略之一，可不懼哉。及早防範，方能杜絕蟻穴潰堤之可能。



小明事件，牽扯出一起耐人尋味現象。為何有如許眾多台灣人選擇迎娶外配，而尤其是中配？圖／擷自公視新聞資料影片