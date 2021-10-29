美國國會參議院星期四（10月28日）無異議通過了《2021年安全設備法》，將防止華為和中興等中國政府支持的公司設備進入美國電信網絡。示意圖／擷自https://reinhardbuetikofer.eu/網站，DW影片，民報合成

美國國會參議院星期四（10月28日）無異議通過了《2021年安全設備法》（Secure Equipment Act of 2021 ），這項得到兩院兩黨議員支持的法案指示美國聯邦通訊委員會（FCC）不得再對已被列入威脅國家安全黑名單的公司進行審議或頒發新的設備執照。法案的制定者指出，這是為了堵住漏洞，不讓任何華為和中興等中國政府支持的公司設備進入美國電信網絡。

眾議院已在本月早些時候通過了法案的相同版本，這部法案接下來將交給拜登總統簽署成法。

聯邦通訊委員會2020年制定了新規則，要求美國電信公司拆除並替換「對國家安全構成威脅的通信設備和服務清單」所涵蓋的公司所提供的設備。今年3月，華為和中興等 但該項規則目前僅適用於使用聯邦資金購買的設備，如果用民間資金或非聯邦政府資金購買同樣的設備，該設備仍可使用。新的法案旨在堵住這一漏洞。

聯邦通訊委員會已在今年8月按照議員的建議，另外，就在本星期，聯邦通信委員會中國商務部稱此舉是「泛化國家安全概念」並表示已向美方提出交涉。

推出《2021年安全設備法》的是來自佛羅里達州的共和黨參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）和來自馬薩諸塞州的民主黨參議員艾德·馬基（Ed Markey）。他們對參議院一致通過這部法案表示歡迎，並呼籲拜登總統迅速簽署。

魯比奧參議員在星期四的聲明中說：「像華為和中興這樣的由中國國家指導的公司是已知的國家安全威脅，我們的電信網絡中沒有它們的容身地......如今，拜登總統必須迅速將其簽署成法，讓中國共產黨不再能夠利用這個危險的漏洞。」

馬基參議員在聲明中說：「在當今連接越來越緊密的世界裡，我們必須用我們的價值觀來激活我們的技術。」

今年6月，魯比奧和馬基聯袂在參議院推出了這項法案，眾議院少數黨黨鞭、來自路易斯安那州的共和黨眾議員史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）與來自加利福尼亞州的民主黨眾議員安娜·埃娜（Anna G. Eshoo）聯手推出了眾議院版本。

在黨派政爭激烈的國會，兩黨在對中國政府採取強硬立場的問題上存在普遍共識。



推出《2021年安全設備法》的是共和黨參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）（左）及馬薩諸塞州的民主黨參議員艾德·馬基（Ed Markey）（右）。圖／擷自維基百科，公有領域 ，民報合成