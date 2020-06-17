很多媒體或名嘴認為，隨著老韓被高雄人趕下台，中共會拋棄老韓甚至國民黨，甚至預言藍白會合作，提名高雄市長補選候選人，我卻不認為如此，柯P企圖在高雄安排候選人，作為2024年大選的基礎，確實是事實，但是，人選卻是很難找，展望2024年，民眾黨不會缺席，國民黨更不會缺席，現在談藍白合作，完全不可能。

其次，只要國民黨的中國帽子不拿下來，只要有選民會持續投票給國民黨，就能證明相信「中國必須統一」的台灣人，還不是少數，所以，國民黨保持一息尚存，死而不僵，中共國台辦就會持續「辦下去」，就算窮到自己偷偷印製美金，也會給國民黨可以活命的水源，這是國共雙胞胎政黨的宿命，除非中共政權倒台，否則很難改變。

話說回來，國民黨不去「中國化」，民眾黨就無法和國民黨合作，要知道，柯P雖然有志大位，卻最害怕被染紅，想像中的藍白合作，其實是一場夢幻，如果藍白可以合作，投靠民眾黨的謝立功，就不會被開除黨籍了。

台灣不是中國的

70年洗腦教育，中共把根本不屬於中國的土地，幻想成自己的領土，還竄改歷史，把台灣土地和中國感情連結一起，這是維持民族義和團精神最簡單的方法，卻也是最危險的方法，因為腦袋洗壞，不容易復原，中國人腦袋已經被下了符咒，認定台灣是中國的，還信以為真，這種符咒如同刺青，去除的工作，相當艱難，除非中共政權徹底完蛋，因此，高雄市長老韓被罷免前夕，中共先發文為老韓喊冤枉，老韓被罷免後，中共居然發出「文統無望」的哀號，緊接著「武統」口號震天作響，誰是紅色自己人？一看就知道。

中共的緊張，來自外部壓力，不久前，英國宣布五年內會承認台灣主權，關係美國國防科技零件供應的台積電，在美國落戶，緊接著，6月11日，為了制止中共武統台灣的囂張氣焰，美國參議員霍利提出「台灣防衛法」草案，如果議案通過，美國可以合法駐軍台灣或周邊島嶼，例如太平島，或者航母定期在台海巡航，屬於美國國內法的「台灣關係法」，身分、旅行、防衛，三法具足，台灣已經形同美國一州，現在，台灣不是親美或親中問題，而是台美共存亡的問題，包括國際社會挺台氣氛，實際是向中國明白顯示，民主國家和獨裁政權的較量，中共當然知道，武統台灣，比想像還更困難，中共再強大，也無法抵抗美日韓澳紐印聯手，唯一可行之道，還是紅色滲透老方法，而可以協助中共滲透台灣的方法，無法寄望民進黨政府，只能寄希望於國民黨。

併吞台灣只有滲透一途

日本安保戰略研究所研究員小野田治，今年三月撰寫《台灣有事與日本的安全保障》一書中，對中共解放軍攻台，提出三種設想，這三種設想裡面，只有第三種，習近平以內亂轉移外銷的魯莽攻台行動，會遭到台灣人強烈抵抗，歸於失敗以外，另外兩種方案，卻可以成功，這兩種方案會成功的主要因素，仍然以利用台灣內部統獨對立，國家認同問題，中共透過在台代理人，進行武裝行動，控制執政政府，逼迫宣布接受一國兩制，和平完成統一，這種模式又稱為「克里米亞模式」，俗話說，「堡壘只能從裡面攻破」，藉由表象的民主方式，無須動刀動槍，連美國也無法介入，為了實施以民主推翻民主的策略，中共很清楚，必須保留和台灣互動的窗口，例如維持台商來往中國的便利性，保持中國學生可以進入台灣就學，以及其他各種文化交流，能夠擔任這個窗口工作者，還是國民黨內親共政客莫屬。

「武漢瘟疫」救了台灣，反共的媒體《大紀元》一系列報導，「病毒有眼睛」，讀起來有點離奇，卻也不是沒有道理，武漢瘟疫襲台之前，台灣剛剛進行大選，台灣選出反共的小英，去年甚至更早一些，民進黨才因為拒絕中共勒索，遭受旅行懲罰，中國旅客跌到谷底，重傷旅行社，卻反而因為中國客減少，而使台灣免於「武漢瘟疫」的殘害，台灣因為反共，反而確保抗擊瘟疫可以成功，反過來，日本不知道對中國旅客說不歡迎，下場卻是丟掉奧運，以及上兆的建設費用，韓國更是如此，媚共做先鋒，遭受武漢瘟疫重傷害，這些系列報導鎖定一個主軸，「病毒似乎針對與中共親密往來的國家下手」——巴西、俄羅斯、美國、印度。

美國最特殊，美國兩黨政治，共和黨精神反共，所以支持共和黨的紅區，受害比較小，瘟疫傷害嚴重地區，普遍集中在不反共的都會區，或稱傳統民主黨藍區，包括洛杉磯、紐約、舊金山，印度一開始態度搖擺，不敢勇敢抗中，也成為嚴重瘟疫區，現在印度一反軟弱，民間主動拋棄中國製造產品，希望可以扭轉自己的命運。

北京拉警報，「武漢瘟疫」第二波，很顯然已經發動，中國國民黨可能要考慮的，不是高雄補選，為了自己的老命，應該考慮，如何徹底和中國脫勾才是。