以學習為本，徜徉於楊梅新舊更迭的人文脈絡；用玩樂為實，盡情探索城區中的美好，從中得到養分、迸出新感受，在一年之初就擁有滿滿新收穫。在「原岩攀岩館—楊梅店」，上攀必須一人攀爬，一人利用繩索確保，基本裝備則有岩鞋、安全吊帶、粉袋等。圖／林冠良

前言

腳踏單車來到楊梅，將學習融入旅程，首先來到「原岩攀岩館-楊梅店」活動筋骨，在汗水淋漓中學習與身體對話；暢快流汗後，到「Drip Note Co_ee」啜飲咖啡，感受每顆豆子的溫度與故事，欣賞職人純熟的手沖技巧；中午上山來到「日光書房」用餐，大啖異國美食之餘，也感受愛的光輝；午後漫步於「楊梅故事園區」，在老建築的慢時光中品味楊梅文史風情；旅行的尾聲，相約「楊梅保齡球館」深刻感受運動的樂趣與美好。

力與美的鍛鍊 原岩攀岩館—楊梅店

首站來到「原岩攀岩館—楊梅店」，攀岩是時下相當流行的運動，這裡擁有全國比賽級場地，吸引攀岩運動的愛好者慕名而來。踏進館內，可以看見分為「抱石」及「上攀」兩種體驗的活動區，抱石以不使用繩索攀爬，底下放置抱石墊進行；上攀則有8米高，提供多角度的牆面攀登。由於兩種體驗都必須運用全身肌肉，在手腳並用中不僅訓練專注力，更能提升平衡感，有助於身體感官的開發，也考驗腦力與自身身體條件的運用。

館內同時提供相當健全的教學與防護措施，享受運動的同時也能避免運動傷害及危險。初學者來到這裡，可以先從體驗課程開始，透過系統化的訓練以及教練的教導，學習正確的攀岩技巧並且鍛鍊健全的體魄，在身體記憶與汗水下，展開一場身心靈的對話。



館內岩塊種類、地形豐富，提供各種難易度的路線設計。圖／林冠良

淬錬一杯精品 Drip Note Coffee

在攀岩館暢快流一身汗後，來到「Drip Note Coffee」啜飲咖啡安定身心。吸睛的藍色門面座落在街道上吸引目光駐足，也為楊梅注入新生。返鄉青年Ivan放棄台北工作，將精湛的咖啡技藝帶回家鄉，打造夢想中的咖啡店，在簡約時尚的空間沖煮一壺壺香醇咖啡。

學餐飲也玩音樂的Ivan，將內裝設計以藍色為主調，並以八分音符作為品牌logo。Ivan認為八分音符的尾巴宛若手沖咖啡壺的把手，而店名Drip有滴、漏之意，代表咖啡的沖煮呈現，巧妙結合音樂美學與咖啡意象。來到咖啡店的旅人，除了享用店家提供的新鮮咖啡補充活力外，店內也提供酥脆而口感紮實的「費南雪」、香氣四溢的「莓果起司蛋糕」等甜點，讓人在潔白寬敞的空間享受幸福時光。同時也能和店主暢聊咖啡豆產地、沖咖啡手法及器皿擺盤，乃至於咖啡的前中後味、不同層次感受的相關知識。不妨放慢腳步，一起分享對咖啡的喜愛吧！



英國藍與白的極簡風格，配上明亮的落地窗，注目度百分百。圖／林冠良

感受書香與愛的溫暖 日光書房

午間沿著山坡而上，來到由牧師陳健榮所成立的中途之家「日光書房」，座落山丘上的書店，除了抱持分享的初衷，讓客人可從書架上自由借閱書籍外，也提供美味佳餚。日光書房的菜色講究色、香、味俱全，在充滿書香綠意的園地裡，提供義式餐點、私房自製甜點等。本月推出的預約餐點「以色列蘇卡夏卡套餐」，取材自聖經猶太人的餐飲主食，以牛肋條及蛋為主的蕃茄辣蛋，加入大量無花果、黑棗及巴基斯坦香料，搭配辮子麵包、生菜沙拉、烤餅及咖哩牛肉，是一組融合猶太飲食文化與台灣口味的特色料理，令人驚豔又食指大動。



偷得浮生半日閒，在日光書房好好享受閱讀一本書的時光。圖／林冠良



以色列風味餐融合猶太人飲食文化，適合全家大小一起來用餐。圖／林冠良

日光書房還具有另外一個角色，是年輕更生人「生命的轉彎處」，提供他們重新走入社會的橋樑。經由餐飲教學、輔導考取證照、學習如何與人群接觸，讓曾經迷失徬徨的少年找回失去的自信，重新找到光的方向。一杯咖啡的時間，旅人在日光書房遇見文字、遇見生命、遇見愛，也在花草簇擁的環境中，學習放慢腳步，品嚐生命的轉折與重生。

老建築裡的美學饗宴 楊梅故事園區

下午時分，來到老樹綠蔭包圍下的日式建築館舍。「楊梅故事園區」是楊梅中學首任校長張芳杰的宿舍，即使哲人日已遠，但典型在夙昔，在這座保留了時代風華的建築裡，結合展覽、課程、休閒活動，舉辦各種藝文講座及市集，讓來訪的旅人，不僅能感知楊梅當地人文氣息，更在雅緻的建築空間中感受到精神的盈滿。



老建築伴著老樹，緩緩訴說著楊梅的老故事。圖／林冠良

楊梅鄉親胼手胝足、一磚一瓦蓋起的校舍，奠定日後楊梅地區的教育基礎，也孕育了文風鼎盛的教育風氣。初春的午後，在徐徐的微風吹拂下，走進昔日的歷史脈絡，彷彿也能窺見在當年的刻苦環境下，莘莘學子挨著榻榻米勤勉向學的光景。騎著腳踏車，找一棵老樹席地而坐，乘著思緒的翅膀，更加發思古之幽情，也讓旅行更為愜意而多元，留下美好的回憶。



在時光的長廊裡，感受新舊交迭的歷史痕跡。圖／林冠良

歡樂無法擋 楊梅保齡球館

旅程的尾聲來感受專業保齡球館的魅力。開業至今將近17年的「楊梅保齡球館」，球道的設計符合國際賽事標準，球館也舉辦例行性賽事，讓各地好手切磋以球會友。球館董事長林進表示，這間球館見證了台灣保齡球史的興衰，從全民瘋保齡球時代至今仍屹立不搖，是桃園地區知名的保齡球館，同時善盡企業責任持續推廣保齡球。

來到這個運動的休閒好場所活動筋骨，感受保齡球的樂趣，不論是洗溝，還是Strike，專注認真把握每一球，伴隨球落地後撞擊球瓶倒地的聲音，為自己喝采也為旅程交出完美的成績單！



不論球技如何，都可以在此享受恣意揮汗的快感。圖／林冠良