臺灣作曲家温隆信於1975年所創作之作品《現象Ⅱ》，獲得荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽第二獎，成為第一位獲此殊榮的亞洲作曲家。(圖/陳俊廷翻攝)

從珍貴的歷史老錄音出發，透過創新的線上策展向國際發聲，賦予臺灣音樂更久遠的新價值、新生命！「臺灣音樂珍貴錄音線上展」與全球同慶「世界影音遺產日」。國立傳統藝術中心主任陳濟民表示，臺灣音樂館首次採線上策展的方式，公開多筆臺灣音樂歷史珍貴錄音檔案就是要向國際發聲！讓世界聽見臺灣。

聯合國教科文組織於2005年開始明訂每年10月27日為「世界影音遺產日」今年主題為「眺望世界之窗」。臺灣音樂館首次採線上策展方式，並已登錄於「世界影音遺產日」官網，推出陳達、席慕德、温隆信與葉綠娜等珍貴歷史錄音單元。

陳濟民在開展會致詞說，收到捐贈者的文物時除了要背負完善保存的責任外，更需要思考如何積極的推廣應用，以期不辜負捐贈者對於國家單位的信賴。「臺灣音樂珍貴錄音線上展」策展靈感從臺灣音樂館接獲捐贈的音樂文物為主，影音遺產是歷史所留下的無形文化資產，保存聲音的載體擘劃驗證了人類文明的進步，歷史聲音得以藉由錄音技術保存至今，並透過科技的力量原音重現，向世界呈現臺灣音樂豐富多元的面向。

※上網影音：臺灣作曲家温隆信於1975年所創作之作品《現象Ⅱ》，獲得荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽第二獎，成為第一位獲此殊榮的亞洲作曲家。

※「臺灣音樂珍貴歷史錄音檔」(待續)

※溫隆信人物摘要(臺灣灣音樂館「臺灣音樂群象資料庫」)

溫隆信1944年3月7日出生於臺北市。

1972年，温隆信以小提琴及鋼琴的奏鳴曲《十二生肖》，入選荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽 (International Gaudeamus Composer’s Competition)，同年由荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽推薦，以觀察員身分加入國際現代作曲家協會(International Society of Contemporary Music, ISCM)。

1975年，大型室內樂作品《作品1974》及為長笛、大提琴、鋼琴、打擊樂的《現象Ⅱ》，雙雙獲得荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽入選，《現象Ⅱ》更獲得大賽第二獎，成為第一位獲此殊榮的亞洲作曲家。

1974年，温隆信與康謳、許常惠、許博允等人籌組亞洲作曲家聯盟（簡稱曲盟），温隆信於曲盟擔任常務理事及1986年第十一屆大會秘書長，除了在曲盟發表作品，也推動了許多音樂會及各國作曲家之間的交流。温隆信的作品數量繁多且精緻，其中以室內樂最為大宗，代表作有現象系列、大型室內樂作品《作品1974》等。

溫隆信早年創作以西洋音樂為主，後創作許多以傳統樂器演奏之作品。此外，打擊樂於温隆信的作品中佔有相當大的比例。他亦致力於兒童音樂教育及電子音樂，共創作358首兒童歌曲、編集叢書教材《綺麗童年》及《說唱童年》，為兒童音樂教育開啟新篇章。1989年，温隆信在輔仁大學創立全國首座電子音樂教學中心，並策劃電子音樂研習營，為國內電子音樂開先河之人。

1997年，溫隆信應邀至紐約大學擔任駐校作曲家並教授作曲。自紐約大學退休後，温隆信籌組管絃樂團「柝之響」(Clap & Tap Chamber Orchestra)，舉辦音樂會及夏令營到國內外交流演出，也在臺灣及馬來西亞兩地開設樂團分部，透過每年多次的專業舞臺演出與巡迴各地的講座、大師班等課程，培育年輕學子的室內樂與交響樂等地合奏技巧與經驗。

而近年他更將自己另一個領域的創作─繪畫，透過畫展的方式，引領新生代進入不同的藝術領域。創作、演出與教學的結合，依舊是他樂在其中的重要工作。温隆信於1975年當選十大傑出青年、1980年獲得第二十一屆文藝獎章、1982年榮獲第三屆吳三連文藝獎。